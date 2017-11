Opéra : Décès du baryton Dmitri Hvorostovsky

Le baryton russe Dmitri Hvorostovsky, interprète de certains des rôles les plus prestigieux du répertoire, s'est éteint mercredi à 55 ans près de Londres des suites d'une tumeur au cerveau, ont rapporté des médias. Après le diagnostic d'une tumeur cérébrale, Dmitri Hvorostovsky avait annoncé en juin 2015, l'annulation de tous ses concerts d'été, avant de revenir sur sa décision en mai dernier, pour une apparition surprise sur la scène de Lincoln Center, à l'occasion d'une soirée de gala pour les 50 ans du Metropolitan Opera de New York, où il avait été longuement ovationné. Né en 1962 en Sibérie, le baryton avait fait ses débuts à l'opéra de Krasnoïarsk avant de s'imposer parmi les plus grands en remportant le prestigieux prix BBC Cardiff Singer of the World. Il est par la suite devenu un habitué des plus grandes scènes du monde, du Met à la Scala de Milan en passant par le Royal Opera de Londres, le Festival de Salzbourg ou encore le Staatsoper de Vienne, où il a notamment tenu les rôles de Iago, d'Eugène Onéguine et de Rigoletto. Sa dernière prestation remontait à juin dernier, dans la ville qui l'avait vu naître à Krasnoïarsk. Le Royal Opera de Londres, où vivait Dmitri Hvorostovsky depuis plusieurs années, a annoncé qu'il dédierait au baryton la première de l'opéra Rigoletto prévue le mois prochain. (APS)