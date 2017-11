Algérie - Suisse : Fluidité du dialogue politique

L’Algérie et la Suisse se sont félicitées de la «fluidité» du dialogue politique bilatéral, mercredi à Berne, à l’occasion de la 7e session des consultations politiques entre les deux pays, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans le cadre de la 7e session des consultations politiques régulières algéro-suisses, co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, et son homologue helvétique, Krystyna Marty Lang, les deux parties «se sont félicitées de la fluidité du dialogue politique et de la qualité des relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la Confédération helvétique», relève le communiqué. M. Ayadi et Mme Lang ont, par la même occasion, procédé à «un examen d’ensemble des relations et de la coopération entre l’Algérie et la Suisse, ainsi que des perspectives de leur approfondissement». «Les questions qui dominent l’actualité internationale ont également fait l’objet d’un examen approfondi par les deux parties», ajoute la même source. (APS)