Trafic de véhicules haut de gamme : Démantèlement d’un réseau international à Alger

Un réseau spécialisé dans le trafic de véhicules de haut de gamme et le faux en écriture administrative a été démantelé par la section de recherches de la Gendarmerie nationale, qui a saisi 7 véhicules, a indiqué hier le lieutenant Ounis Souad, Chef de la cellule de communication et des relations publiques au groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger. «La section de recherches de la Gendarmerie nationale d’Alger a démantelé récemment un réseau international, à structuration pyramidale, spécialisé dans le trafic de véhicules et la falsification de leurs documents de base, a indiqué le Lieutenant Ounis. Cette affaire a été mise à jour suite à l’exploitation d’informations relative à un réseau spécialisé dans la falsification de documents de véhicules, dirigé par un certain M., activant à travers les communes d’Alger, de Blida et de wilaya de l’ouest du pays. La même responsable a révélé que le centre-ville de Birtouta était un point de ralliement où se faisait la collecte des documents et dossiers à déposer aux fins de délivrance de cartes d’enregistrement, précisant que les éléments de la Gendarmerie nationale sont parvenus le 14 novembre à localiser l’endroit où se trouvait le mis en cause M. M. et à l’arrêter en compagnie de deux autres individus à bord d’un véhicule. La fouille du véhicule a permis de saisir un récépissé de dépôt du dossier d’enregistrement de véhicule vierge portant le cachet d’une circonscription administrative d’Alger et sans aucune signature. L’opération a donné lieu en outre à la saisie de copies similaires aux spécimens utilisés pour la délivrance de cartes d’enregistrement et de contrôle ainsi que des ordinateurs, a indiqué la même source. Ce matériel envoyé à l’Institut national de criminalistique et de criminologie pour analyses contenait des cachets falsifiés d’ingénieurs de mines pour le contrôle technique de véhicule, a-t-elle encore précisé. Les investigations de la brigade de recherches ont permis à l’arrestation de trois autres individus impliqués et la saisie de six autres véhicules de luxe achetés en dehors du pays pour être vendus à ce réseau activant à l’intérieur du pays, a ajouté le lieutenant Ounis Souad. Elle a indiqué que les suspects seront présentés aux juridictions compétentes pour achèvement des procédures pour leur implication dans une affaire de constitution d’un réseaux transnational spécialisée dans de faux et usage de faux en écriture administrative et falsification des Sceaux. (APS)