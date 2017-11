Education : Calendrier des examens trimestriels

Le ministère de l’Education nationale a annoncé le calendrier des examens trimestriels de l’année scolaire 2017-2018 qui se tiendront à compter du 3 décembre 2017 pour le premier trimestre, du 4 au 8 mars 2018 pour le deuxième trimestre et du 9 au 13 mai pour le troisième trimestre. Selon le calendrier publié par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit sur son compte Facebook, les examens du premier trimestre concernant le cycle primaire débuteront dimanche 10 décembre jusqu’au 14 décembre 2017, les examens des cycles moyen et secondaire auront lieu à compter du 3 décembre jusqu’au jeudi 7 décembre alors que ceux du deuxième trimestre se tiendront du 4 au 8 mars 2018, pour les trois cycles (primaire, moyen, secondaire). Concernant le troisième trimestre, les examens de fin d’année pour le cycle primaire auront lieu mercredi 9 mai 2018 et les corrections collectives débuteront mercredi 16 mai 2018. Les examens de fin d’année pour les cycles moyen et secondaire se tiendront du 13 au 20 mai 2018 et les corrections collectives débuteront dimanche 20 du même mois. Les examens du troisième et dernier trimestre pour les autres paliers auront lieu à partir de dimanche 10 juin pour la première, deuxième, troisième et quatrième année de l’enseignement primaire et pour la première, deuxième et troisième année du cycle moyen. Les examens du 3e trimestre pour la première et deuxième année secondaire se tiendront à partir de dimanche 27 mai 2018, alors que les examens de rattrapage auront lieu mercredi 20 juin pour l’ensemble des paliers concernés à savoir la 2e, 3e et 4e année primaire, la 1re, 2e et 3e année moyenne et la 1re et 2e année secondaire. Le ministère de l’Education avait annoncé auparavant les dates des examens de fin d’année. Les épreuves du baccalauréat se tiendront du dimanche 03 juin au jeudi 07 juin 2018 et celles du Brevet d’enseignement moyen (BEM) du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018. L’examen de fin de cycle primaire aura lieu mercredi 23 mai 2018. La ministre de l’Education a indiqué que les épreuves de rattrapage auront lieu après la fin des corrections collectives des examens, ajoutant que les élèves concernés en seront avisés. Les réunions des conseils d’orientation et d’admission en 1ere année et 2e année secondaire auront lieu à partir de mercredi 27 juin 2018. (APS)