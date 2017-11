Congrès mondial des Cours et Conseils constitutionnels : M. Ouyahia reçoit Mogoeng Mogoeng

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le président en exercice du Congrès mondial des Cours et Conseils constitutionnels, et président de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, Mogoeng Mogoeng, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

«M. Mogoeng est l’invité de M. Medelci, président du Conseil constitutionnel», a précisé la même source. Mercredi, MM. Medelci et Mogoeng, par ailleurs président de la Cour constitutionnelle sud-africaine, ont passé en revue «les perspectives de développement des relations entre les deux institutions constitutionnelles ainsi que les relations privilégiées entre les deux instances constitutionnelles et leurs perspectives de développement», avait indiqué un communiqué du Conseil. Cette entrevue intervient à la veille de la tenue d’une conférence internationale sur le thème «le citoyen et l’exception d’inconstitutionnalité», qui sera organisée, samedi et dimanche prochains, par le Conseil constitutionnel en collaboration avec la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines. De nombreux magistrats et experts de juridictions constitutionnelles africaines, des présidents de cours et juridictions étrangères ainsi que des représentants de différentes instances nationales concernées prendront part à cette rencontre. (APS)