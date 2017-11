Les électrices et les électeurs se sont rendus aux urnes : Dans la quiétude et la sérénité

Trois heures après l’ouverture des bureaux de vote, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué que la participation aux élections locales avait atteint, aux environs de 11h, un taux de 6,80%, pour les APW, et de 7,05%, pour les APC. Ce taux enregistre une hausse «sensible» par rapport aux élections de 2012, avec un taux de 2,69 %, enregistré à la même heure, au niveau des APW, et de 3,08 %, pour les APC.

Les électeurs ont continué, dans l’après-midi, à se rendre aux urnes, pour élire les nouvelles Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dans un climat de quiétude et de sérénité, et avec une affluence variable d’une wilaya à une autre.

14H

Le taux de participation à ce scrutin enregistré, à 14h, au niveau national, était de 19,10%, pour les APW, et de 19,76%, pour les APC, en progression par rapport à celui enregistré, lors des locales de 2012. En effet, lors des élections locales de 2012, le taux de participation à la même heure avait atteint 14,63%, pour les APC, et 14,09%, pour les APW.

Concernant l’affluence des citoyens vers les centres de vote, il varie d’une wilaya à une autre. En effet, les taux le plus élevés ont été enregistrés à Tindouf (36,90% pour les APC et 35,41% pour les APW) et à Tamanrasset (33,48% pour les APC et 33,16% pour les APW), alors que les taux le plus faible ont été enregistrés à Constantine (12,13% pour les APC et 11,97% pour les APW) et à Alger avec 12,49% pour les APC et 11,82% pour les APW. L’affluence des électeurs vers les bureaux de vote a connu une progression constante dans l’après-midi; à travers les différentes régions du pays.

17H

À 17h, le taux de participation a été de 34,46 % aux APC et 33,26 % aux APW. Une dynamique avait été enregistrée l’après-midi au niveau des bureaux de vote ouverts à travers le territoire national, avec l’affluence des citoyens pour choisir leurs représentants aux Assemblées populaires communales et de wilaya (APC et APW), avait précisé M. Bedoui, dans une déclaration à la presse, appelant une nouvelle fois les citoyens à aller voter pour choisir leurs représentants aux Assemblées locales. Le vote a alors continué à enregistrer une affluence croissante à travers les milliers des bureaux de vote des wilayas. L’engouement a gagné les centres de vote et les cortèges de femmes et d’hommes se dirigeant vers les bureaux étaient de plus en plus évidents. Dans la wilaya d’El-Tarf, le taux de participation a atteint à 17 heures, 44, 98% pour l’APW et 44,48% pour les APC.

Dans la wilaya de Souk Ahras, le taux de participation était estimé à 41,01% pour l’APW et 41,48% pour les APC.

Dans la wilaya de Tébessa, aux alentours de 17 heures, la participation était de l’ordre de 33,07% pour l’APW et 34,54% pour les APC, alors qu’à Khenchela, à la même heure, le taux a atteint 46,12% pour l’APW et 47,01% pour les APC.

À Batna, la gent féminine a créé l’événement l’après-midi en se dirigeant en nombre aux urnes. Dans la capitale des Aurès, on avançait 38,37% et 40,62% de taux de participation pour, respectivement, l’APW et les APC à 17 heures.

Une ambiance similaire est relevée dans la wilaya d’Annaba où les électeurs affluaient de plus en plus nombreux aux centres et bureaux de vote. Dans cette wilaya, à 17 heures, le taux de participation a atteint 35,93% pour l’APW et 35,81% pour les APW.

19H

L’opération de dépouillement des voix a débuté dans trois wilayas (Illizi, Khenchela et Mila).

Clôture à 20H

L’opération de vote a été prorogée d’une heure (de 19h à 20h) dans 44 wilayas, avait annoncé le ministère de l’Intérieur.