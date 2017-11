La presse relève l'importance du scrutin : Le citoyen aspire à un mieux-être légitime

Les quotidiens de la presse nationale paraissant hier ont mis en exergue le message du Président de la République appelant à une participation massive en vue du renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).

«Un droit, un devoir», écrit le journal El Moudjahid dans son éditorial, relevant que «oui, c'est important parce que le contexte est difficile, et la mission qu'auront les futurs élus d'une extrême délicatesse, dans la mesure où ils auront à conduire les réformes avec davantage de prérogatives afin de faire en sorte que les municipalités soient gérées selon les règles de la bonne gouvernance et répondre aux aspirations citoyennes».

«Un mandat en contexte de crise», titre en Une El Watan, écrivant que «bien que l'engouement des votants pour les élections locales est plus important, les candidats et leurs partis gardent en mémoire le scénario des législatives du mois de mai, où le taux d'abstention était trop élevé», ajoutant que «le taux de participation et le contrôle de la majorité des assemblées locales (APC/APW) sont les principaux enjeux de ce scrutin». Sous le titre «Bouteflika s'implique», Liberté écrit que «tous les partis engagés dans la compétition ont également lancé des appels à un vote massif», ajoutant qu'il «reste maintenant à savoir si ces appels et cette implication personnelle du chef de l'Etat auront quelque impact sur la participation». «C'est probablement la grande hantise des autorités aujourd'hui: quelle sera la réaction des électeurs algériens face au scrutin ?», s'est interrogé le même quotidien.

Dans un éditorial intitulé «Un échelon de la modernisation du service public», Horizons écrit que «le citoyen algérien, de quelque localité qu'il soit, aspire à un mieux-être légitime», ajoutant plus loin que «le changement véritable ne peut être provoqué qu'en exprimant de manière effective sa voix à travers l'exercice de son droit de véto, en basant le choix de ses représentants non pas sur des critères subjectifs (...), mais sur la compétence et la sincérité de l'engagement de ceux et celles qui sollicitent son appui». «L'appel du Président» titre en Une l'Expression, qui note que «dans ce contexte, l'appel du Président Bouteflika aux Algériens à se rendre massivement aux urnes trouve tout son sens, et il est à même d'inciter les plus hésitants à aller accomplir leur devoir électoral». Pour sa part, le quotidien El Khabar a indiqué que les autorités pariaient sur la participation de 22 millions d'électeurs à cette joute électorale pour effacer la «défaite» des législatives, ajoutant plus loin qu'après «le silence des compétiteurs... l'urne va parler aujourd'hui». De son côté, le journal Echaâb a relevé que ce vote d'aujourd'hui allait être «décisif» pour les concurrents, pariant sur une participation «plus accrue» par rapport aux législatives, ajoutant que ce rendez-vous électoral représentait un «deuxième test» pour la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Le même quotidien est revenu sur le message du Président de la République appelant à une participation massive à ces élections, ajoutant que les autorités ont présenté «des garanties sur la transparence» du scrutin. Par ailleurs, «La parole est au citoyen» titre dans sa Une le journal El Massa, qui écrit que ce rendez-vous est le 50e anniversaire de l'organisation des élections locales dans le pays.



Un nouveau souffle au développement



Les journaux paraissant à Oran ont aussi réservé un large espace aux les élections locales, avec, comme point de mire, l’élargissement des prérogatives des nouveaux élus à même de lever toutes les contraintes devant le processus du développement local. Ainsi, El Djoumhouria a mis l’accent sur le code communal et de wilaya qui devrait être revu au cours du nouveau mandat des Assemblées communales et de wilaya, de manière à asseoir la décentralisation et libérer les initiatives. Ce même journal a estimé, en outre, que les élections locales viennent tout simplement ancrer davantage la démocratie dans le pays, en ce sens que cet acte traduit la participation du citoyen dans la prise de décision. El Djoumhouria a également mis en exergue le rôle prépondérant que doit jouer l’Assemblée populaire communale, étant donné qu’elle constitue la colonne vertébrale dans le processus de réformes érigées par la constitution, sans oublier que ces Assemblées sont au cœur des défis et le moteur de toute opération de développement. Pour leur part, l’Echo d’Oran et Cap Ouest sont revenus sur le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par lequel il l’a exhorté à se rendre en masse aux bureaux de vote, insistant sur l’importance des Assemblées locales qui vont être élues pour les cinq prochaines années, comme étant un élément incontournable dans la marche vers la modernisation que prône le pays.