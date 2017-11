Bordj Bou Arreridj : Espoirs

Conscients de l'importance des élections locales dans leur vie quotidienne, les habitants de la wilaya de Bordj Bou Arreridj n'ont pas manqué le rendez-vous du 23 novembre pour choisir parmi les candidats en lice dans les différentes APC ainsi qu'à l'APW. Ils se sont rendus en force aux bureaux de vote où toutes les conditions d’accueil ont été réunies.

Le wali de Bordj Bou Arreridj, M. Saleh Affani, qui a effectué son devoir électoral dans un de ces bureaux, a profité de l'occasion pour rappeler aux représentants de la presse qui couvraient l'évènement que l'opération a bénéficié d'une préparation minutieuse avec la mise en place de modules touchant tous les aspects liés à cette dernière.

Il a également noté que tous les services ont été mobilisés pour la réussite de ce qu'il a considéré comme une fête, notant au passage qu'aucun dépassement n'a été enregistré. Cette ambiance de fête, nous l'avons retrouvée dans tous les centres de vote que nous avons visités, que ce soit au chef-lieu de wilaya ou à l'extérieur. Dans le plus grand centre de la wilaya, à savoir celui de Zaoui-Moussa qui compte près de 9 mille électeurs, une effervescence certaine caractérisait les lieux. Il faut dire que la spécificité locale de ces élections a favorisé cette animation puisque le nombre de listes pour l'APC est très important. Pour le chef-lieu, 11 listes ont été enregistrées. Il y avait du monde au sein de l'établissement et surtout en dehors. Les policiers ont eu fort à faire pour que l'ordre soit respecté. Les instructions étaient fermes. Les candidats ou leurs représentants n'avaient pas le droit de perturber la quiétude des électeurs, ainsi que la sécurité des centres. Ils devaient se contenter des espaces qui leur étaient réservés dans les bureaux pour le contrôle de l'opération. La meilleure image dans ce sens est la rencontre entre plusieurs candidats qui ne se sont pas empêchés de se donner l'accolade. La concurrence politique ne met pas fin à l'amitié, a relevé l'un d'entre eux. Nous retrouvons la même quiétude, même si les intérêts sont différents, chez les citoyens qui insistent quant à eux sur le développement de la wilaya en particulier et du pays en général.

Même si certains d'entre eux ont été déçus par les assemblées passées, l'espoir de l'amélioration de la situation actuelle par la venue de responsables compétents les a poussés à sortir pour accomplir leur devoir électoral. Le meilleur exemple est illustré par le comportement de ces vieils hommes et ces vieilles femmes qui ont tenu à se déplacer dans les bureaux par amour pour leurs enfants et petits- enfants. «Nous voulons que les problèmes qu'ils rencontrent soient pris en charge par les nouveaux responsables», ont-ils expliqué.

La gratitude pour ce que l'État a fait pour eux les pousse également à éviter de dresser un tableau noir de cette situation. «Ce n'est pas parce que nous avons des contraintes qu'il faut nier les réalisations», ajoutent-ils.

Cheikh Brahim exprime bien cette pensée en indiquant que «rien que pour la sécurité que nous vivons, nous devons faire confiance à l'État», rappelant ce qui se passe dans les pays voisins. Hadja Halima se contente quant à elle d'une prière pour que Dieu préserve cette quiétude.

Rappelons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui compte 44.493 électeurs, a aménagé 344 centres et 1.123 bureaux de vote pour les recevoir.

F. D.