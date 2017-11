Tizi-Ouzou : choisir les meilleurs

C’est dans la sérénité la plus totale que les électeurs et électrices ont accompli, hier, leur devoir électoral en se rendant aux centres et bureaux de vote pour choisir les futurs membres de l’Assemblée de wilaya et des 67 Assemblées populaires communales de Tizi-Ouzou.

Des milliers d’électeurs et électrices se sont rendus dès les premiers instants de leur ouverture aux bureaux de vote, à travers les 67 communes de la wilaya, pour élire dans des conditions des plus favorables les futures assemblées locales. L’affluence des citoyens aux urnes durant la matinée n’était pas aussi importante comme souhaité. La participation à cette élection évoluait toutefois au fur et à mesure à travers l’ensemble des 1.375 bureaux de vote mis en place dans 685 centres répartis à travers les communes de la wilaya, selon des échos nous parvenant des différentes localités et villages de Tizi-Ouzou.

Les Tizi-Ouzéens effectuaient leur devoir mais aussi leur droit de vote dans les meilleures conditions. Jusqu’à la mi-journée de cette fête électorale, aucun incident n’est venu perturber le bon déroulement de cette opération électorale pour les locales, a assuré le wali, Mohamed Bouderbali, à sa sortie du centre de vote du CFPA Kerad-Rachid du centre ville, où il venait d’effectuer son devoir de citoyen. Dans une déclaration à la presse, Mohamed Bouderbali a indiqué que toutes les conditions étaient réunies pour que l’acte électoral se déroule dans les meilleures conditions et dans la transparence la plus absolue, insistant sur la parfaite neutralité de l’administration dans le choix des futurs élus. Le wali a également mis l’accent sur le fait que le citoyen, qui est libre de choisir parmi les candidats en lice, se doit néanmoins d’exercer son droit de vote pour élire les candidats à même de répondre à toutes les préoccupations de la population. A cette occasion, il a réitéré son appel pour une participation massive des citoyens de la wilaya à cette élection pour choisir les meilleurs parmi les candidats en course qui seront en mesure de faire face aux impératifs de développement et prendre en charge les préoccupations des populations de la wilaya. Profitant de cette occasion, Mohamed Bouderbali a tenu à préciser que le développement de la wilaya se poursuit toujours et les efforts de l’Etat continuent à être fournis dans tous les secteurs. Pour étayer son propos, le wali a fait savoir que le taux de raccordement des foyers de la wilaya au gaz naturel a atteint pas moins de 81% et qu’il sera hissé à plus de 84% à la fin de l’année en cours.

« Il y a une bonne reprise de l’action du développement de la wilaya », a-t-il assuré, en affirmant que la wilaya de Tizi-Ouzou vient de bénéficier d’une substantielle enveloppe financière, de l’ordre de 280 milliards de centimes, pour la réalisation des actions de développement de proximité. Par ailleurs, la permanence locale de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a indiqué, par la voix de l’un des ses membres, Fatah Ouaret, que tout a été mis en place pour que l’opération électorale se déroule dans les meilleures conditions. Le taux de participation enregistré à 11h00 était de 6,58 % pour les APC et de 5,84 pour l’APW, selon le premier sondage rendu public par la wilaya.

