Mascara : Maturité

Les électeurs de la cité de l’Emir ont, comme de coutume, accompli leur devoir électoral dès les premiers heures de la matinée dans différents centres de vote de la wilaya de Mascara, au nombre de 311 centres de vote et 1.446 bureaux repartis à travers toutes les localités de la région de Beni Chougrane pour 560.288 inscrits sur les listes électorales, et ce après l’opération portant révision exceptionnelle des listes électorales.



Dans les centres de vote Ibn-Khaldoun, pour les hommes, et celui de Lalla-Fatima pour les femmes, les votants accomplissaient leur acte dans un climat de sérénité et de responsabilité. Toutefois, seul bémol dans le vote de la matinée, certains n’ont pas où voter à cause de l’inexistence de leurs noms sur les listes, comme c’est le cas de cet ex-député qui nous a fait la remarque à l’école Abdelillah de Tighennif. Les responsables des centres nous ont expliqué que ces cas seront vite rectifiés en recourant à l’outil informatique. Nous avons fait le tour des bureaux de vote dans les localités de Tighennif et de Khalouia. La tendance de l’opération de vote connaissait, au fil des heures, un taux de participation qui montait crescendo variait d’un bureau à un autre, pour atteindre aux environs de onze heures un taux de participation de 5,91% pour les élections des APC et 5,79 pour les listes des candidats à l’APW. Les candidats et leurs observateurs dûment mandatés, veillaient au grain et suivaient de près, l’opération de vote.

On a constaté que tout se déroulait dans de bonnes conditions organisationnelles et de sécurité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de vote. Nous avons profité de l’occasion pour en savoir un peu plus parmi les jeunes qui votaient pour la première fois. Tous s’accordent à dire, haut et fort, qu’ils accomplissent leur devoir de citoyen en toute démocratie pour élire les responsables aussi bien au niveau des communes que l’APW. Nous avons été agréablement surpris de savoir que leur degré de maturité et leur mobilisation pour la réussite de ce scrutin ne souffraient aucune défaillance ou autre anomalie. Les personnes âgées étaient les premières à venir massivement aux centres de vote.

La wilaya de Mascara attend la nouvelle configuration politique des APC et de la future APW à travers tout le territoire de la cité de l'Emir, et toutes les supputations et les commentaires vont bon train pour d’éventuelles alliances ou la coalition dans les assemblées locales élues ce 23 novembre 2017 avant même de connaître officiellement les résultats officiels après le dépouillement des voix dans les urnes.

A. Ghomchi