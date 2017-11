Beni-Abbès : Convivialité

Au même titre que certaines commémorations, les élections se déroulent, dans la wilaya-déléguée de Béni-Abbès et de ses 10 communes, dans une atmosphère de fête. Très tôt le matin, ce sont d’abord les hommes qui se présentent dans les différents bureaux de vote pour accomplir leur devoir électoral, dans une ambiance très conviviale. Les femmes préfèrent avoir fini leurs travaux ménagers, avant de se rendre aux urnes. Le corps électoral de cette région compte 36.095 électeurs inscrits, alors que les 916 électeurs nomades, ayant entamé leur devoir 24 heures avant la date du scrutin et conformément à la loi électorale, se sont rendus aux bureaux de vote itinérants, répartis à travers les zones éparses. Tous les moyens humains et matériels, mesures de sécurité, ont été prises pour le bon fonctionnement de cette opération, comptant pour les élections locales APC/APW. Il est bon de rappeler que 15 sièges (dont 4 pour les femmes) + 4 suppléants, constitueront la nouvelle assemblée communale élue du chef-lieu de cette wilaya-déléguée, alors que les autres communes seront constituées de 13 membres élus (dont 4 femmes).

Ramdane Bezza