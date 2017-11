Oran : Présence remarquable des jeunes

Contrairement aux scrutins précédents, où ce sont les quinquagénaires et les sexagénaires qui sont les premiers à se rendre très tôt aux urnes, cette fois, ce sont surtout des jeunes qui ont livré les premières images du vote, du moins dans les quelques établissements que nous avons visités.

A l’école Omar-Hanifi, dans le quartier Eckhmul à l’ouest de la ville, la majeure partie des premiers votants était composée de jeunes personnes avoisinant la trentaine et même la vingtaine. «Je suis venu voter parce que je n’ai pas d’autre choix. Si je ne le fais pas, l’absence de ma voix profitera peut-être à un autre candidat que je n’ai pas forcément envie de voir aux commandes de ma ville», dira un des électeurs à la sortie du bureau de vote. Un autre votant se réjouit de voir, dit-il, pour la première fois, des jeunes de son quartier en lice pour le renouvellement des assemblées électives «ça fait plaisir de voir des gens avec lesquels nous avons grandi s’impliquer dans la politique.

Ils se présentent sous la bannière de différentes formations politiques. D’ailleurs ça va être difficile pour moi de leur dire pour qui j’ai voté», confie-t-il avec un sourire avant de poursuivre «franchement ils sont tous bien, des fils de bonnes familles. Ils se présentent pour la première dois aux élections. J’espère les voir tous à la prochaines assemblée d’Oran». Pas très loin de cet établissement, même ambiance même constat à l’école ex-Maître-Cheveny, située à proximité du siège de la wilaya.

A l’exception de quelques quinquagénaires et sexagénaires, la plupart des votants étaient des moins de 40 ans.

Pour les habitants de ce quartier, depuis toujours, les élections locales mobilisent plus de citoyens que les législatives car, la composante des listes de candidats est souvent connue des habitants «Que voulez-vous que je vous dise ma sœur. Il faut bien qu’il y ait des hommes qui siègent à l’assemblée communale pour gérer nos affaires. Si demain, j’ai un problème qui concerne directement mon quotidien, je m’adresserais à quelqu’un que je connais personnellement. C’est mieux non ?

Surtout si l’on connaît son parcours, ses compétences et sa moralité politique. Sur les listes, il y a des gens biens, d’autres moins bien et des mauvais que j’espère, ils seront sanctionnés par le vote. Reste à espérer que les hommes et femmes pour lesquels nous allons voter, ne vont pas nous tourner le dos, une fois élus», dira un enseignant père de deux enfants.

De manière générale et durant les premières heures de la matinée, l’opération du vote s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans qu’aucun incident ne soit enregistré.

Pour rappel, dans la wilaya d’Oran, ils sont au total, 7.200 candidats répartis sur 237 listes qui vont se disputer les voix de plus d’un million d’électeurs inscrits pour conquérir les sièges des futures assemblées locales. Ainsi, 17 formations politiques sont officiellement en lice pour les 52 sièges de l’APW, représentées par 1.207 candidats. Quant au scrutin du renouvellement des assemblées communales, ils sont 5.993 candidats répartis dans les 26 communes. Concernant l’encadrement humain, il est de l’ordre de 34.000 personnes, selon l’estimation communiqué par le directeur de la réglementation et des affaires générales DRAG. A noter par ailleurs, 139 endroits ont été sélectionnés pour accueillir les activités des partis politiques et candidats indépendants pendant la campagne électorale.

Amel Saher