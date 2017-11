Sétif : Fatma 85 ans vote toujours

Contrairement à ses habitudes, Sétif s’est donc réveillée plus tôt, s’animant au fur et à mesure, et visiblement prête à accomplir son devoir électoral en investissant les bureaux de vote, sous l’œil vigilant des représentants de partis politiques qui ne manquaient pas de faire usage de courtoisie, alors que les bureaux de vote accueillaient déjà les premiers électeurs. Au lycée Mohamed-Kerouani, un des plus anciens centres de vote, implanté au cœur de la ville, la participation, comme par tradition, allait sans cesse grandissant, et notre surprise sera d’autant plus grande de croiser cette dame de 85 ans qui tenait à peine sur ses béquilles, mais visiblement fière d’avoir accompli son devoir électoral.

À notre question d’en savoir davantage sur son âge, son nom et le sentiment qui l’animait après l’accomplissement de cet acte citoyen, Fatma Nouiouet nous scrute à travers ses lunettes épaisses et nous exhibe sa carte d’électrice qu’elle préserve depuis des ans. «Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours voté sans faillir une seule fois, et à mon âge, j’ai tenu à accomplir ce devoir en espérant, si je suis encore de ce monde, l’accomplir autant de fois qu’il le faudra», dit-elle.

Nous tentons d’aller plus loin avec elle, et lui demander pourquoi elle a voté en ce jeudi 23 novembre, la réponse est toute de convictions et de symboles forts. «Vive l’Algérie !» nous lance-t-elle, avant de s’en aller sur deux petits pas et se retourner, le dos courbé : «J’ai voté pour mon pays, et j’en suis fière.» Révélateurs à plus d’un titre de tels sentiments qui ne s’envolent pas dans l’air, puisque Fatma laissera pantois bien des jeunes et moins jeunes venus voter.

Dans ce même cheminement, et à quelques mètres de là, dans un autre bureau, le wali Nacer Maskri, sans protocole, aucun arrivera quelques minutes plus tard, pour accomplir son devoir de citoyen. Nous lui demandons le sentiment qui l’anime. «C’est le même sentiment qui anime tous les citoyens, le fait d’avoir accompli un devoir national. Comme vous l’avez constaté, je ne viens pas en tant qu’autorité, mais en tant que citoyen, nous sommes donc tous logés à la même enseigne dans l’accomplissement de ce devoir national, ce droit, pour ne pas dire ce devoir de citoyenneté. Nous espérons qu’il y aura une symbiose entre, d’une part, l’Administration et les élus, et, d’autre part, donc les citoyens et leurs élus, sachant que notre parti à tous, c’est le développement de la wilaya, et, par ricochet, celui du pays. Nous sommes donc tout à fait disposés à travailler avec les élus.». Au fur et à mesure que les heures passent, l’effervescence est plus grande, et, comme par tradition, toutes ces femmes, que les obligations du ménage retiennent dans la matinée, investissent à leur tour les bureaux de vote. Dans ce climat de ferveur qui règne du côté de la cité des 1.014-Logements, c’est le même sentiment de fierté qui prévaut, quand bien même beaucoup espèrent voir les élus se hisser au niveau des prérogatives qui leur sont conférées et prendre en main les préoccupations du citoyen. «C’est notre pays, nous n’avons pas de pays de rechange et nous ne faisons que notre devoir. Chacun doit être conscient de cet acte de citoyenneté et de son importance, et ceux qui ne le sont pas doivent en prendre conscience et voter pour qu’aux yeux du monde, nous puissions consolider notre unité et nos institutions», nous dit Khadidja, qui n’oublie pas de lancer de vibrants youyous que vient déchirer la voix roque de Si Moussa qui, du haut de ses 80 ans, nous lance : «Nous votons pour répondre aussi à l’appel du Président Bouteflika.»

F. Zoghbi