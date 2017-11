Sidi Bel-Abbès : Sous l’œil des observateurs

Les électeurs se sont rendus hier aux urnes pour accomplir leur devoir électoral dans une ambiance bon enfant, même si une certaine timidité a été observée aux premières heures du début de l’opération.

Une timidité qui s’inscrit en porte-à-faux sûrement avec une quelconque hésitation de l’électorat, puisque la tradition a été respectée selon les sondages et les taux préliminaires de participation enregistrés, au demeurant conformes avec les normes des précédentes élections.

Sous la barre des 6% c’était, aussi bien pour les APC que l’APW, le taux de participation à 11 heures. Graduellement donc, les centres de vote, encadrés par les observateurs des 16 formations politiques en lice, ont été investis par les électeurs, et électrices surtout, provoquant une certaine animation au niveau de ces espaces d’expression du jour. Effectivement, l’observation de taille à détecter concernait la présence massive des observateurs, notamment du RND, au niveau des bureaux de vote pour veiller au bon fonctionnement du scrutin et au respect du dispositif électoral mis en place.

« Il s’agit beaucoup plus pour nous de participer à la réussite de l’opération et de faire valoir le choix de la population. C’est ce qui explique notre mobilisation depuis le matin… », nous confie Mohamed Deli, candidat à l’APW, qui relève une certaine satisfaction quant au respect de la réglementation. Le même élan est relayé par le FLN qui a investi également tous les centres pour superviser le mouvement de la foule et être à l’écoute. Toutes les conditions ont été réunies pour garantir le succès de ces consultations assurément décisives pour le développement local et l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Ce citoyen qui n’a pas manqué, durant tout le long de la campagne, d’insister sur une représentativité et un engagement des futurs élus à servir la collectivité et à assurer sa promotion.

Des élus entièrement dévoués pour leurs missions de service public et de croissance. «Nous voulons des représentants dignes pour défendre les intérêts de cette région et d’exploiter au mieux ses capacités pour générer des richesses et créer des emplois. C’est l’ère de la rationalité et de l’efficacité…», déclare un électeur à la sortie d’un centre de vote. «Cette wilaya à ses traditions et elle a enfanté des hommes à l’image du Dr Hassani, le premier maire de la cité de la Mekerra qui a marqué de son empreinte cette agglomération. Un élu modèle et une référence si l’on ose dire…», réplique un autre citoyen.

L’animation s’accentuait au fur et à mesure sous le regard attentif du personnel d’encadrement et des éléments des services de sécurité mobilisés en la circonstance pour la sérénité et le bon fonctionnement du scrutin. 3.000 policiers, à titre d’illustration, ont été déployés pour le maintien de l’ordre et l’encadrement des centres…

A. Bellaha