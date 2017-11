Annaba : Sérénité

C’est dans une ambiance propre aux rendez-vous électoraux, que les opérations de vote pour le renouvellement des Assemblées communales et de wilaya ont débuté, hier matin. Le coup d’envoi officiel du scrutin a été donné à partir du collège d’enseignement moyen (CEM) Abane-Ramdane, au chef-lieu de wilaya, où le wali, M. Mohamed Salamani, a glissé le bulletin de vote dans l’urne, en présence des représentants des organes d’information.

Au sortir de l’isoloir, il a déclaré que les conditions nécessaires ont été réunies pour permettre un bon déroulement des opérations de vote, avant de lancer un appel aux citoyens pour venir en force accomplir leur devoir et leur droit électoraux.

Rencontré dans l’enceinte d’un centre de vote, Zerara Youcef, handicapé moteur, s’est dit fier d’avoir accompli son devoir, même s’il a déclaré que le président de l’APC précédent, pour lequel il a donné sa voix, n’a rien fait pour les personnes aux besoins spécifiques. «Nous souhaitons que les futurs élus locaux accordent un minimum d’intérêt aux personnes aux besoins spécifiques», a-t-il ajouté. Retraité du secteur des postes et des télécommunications, Dehamchi Hacene a exprimé sa satisfaction d’avoir rempli son devoir comme il l’avait fait depuis quarante ans, espérant que les futurs élus locaux sauront répondre aux préoccupations des populations en accordant un intérêt considérable au service public. Ce sont les personnes âgées qui étaient présentes, ce matin, devant les bureaux de vote venus très tôt pour accomplir leur acte électoral.

On s’attend à une forte affluence à partir de l’après-midi, avec l’arrivée des femmes débarrassées des travaux ménagers et celle des jeunes qui préfèrent voter en fin de journée. Une forte affluence dans les centres et bureaux de vote a été tout de même enregistrée dans certaines communes rurales, à l’exemple d’El-Eulma, de Cheurfa et d’Aïn Berda.

Le fichier électoral de la wilaya d’Annaba compte 432.510 inscrits qui accompliront leur devoir à travers 145 centres et 1.019 bureaux de vote, qu’encadrent 14.991 personnes réquisitionnées par l’Administration.

Quinze listes de candidats, dont une indépendante, sont en lice pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), et 82 autres, dont trois indépendantes à El-Eulma, El-Bouni et El-Hadjar, sont en compétition pour les Assemblées populaires communales (APC). Au total, 1.750 candidats hommes et 610 candidates femmes sont en lice dans ces locales, pour 39 sièges APW et 241 sièges APC. Toutes les dispositions matérielles et humaines plaident pour un bon déroulement des opérations de vote.

Il convient de signaler que les opérations de vote se déroulent en présence des représentants des partis politiques et indépendants engagés dans ces joutes électorales. Du côté de la permanence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), on ne signale jusqu’à présent aucun incident ou dépassement.

