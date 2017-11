Constantine : Sens de la responsabilité

C’est dans un climat empreint de calme et d’un grand sens de la responsabilité que les Constantinois ont répondu à l’appel du devoir. Dès l’ouverture du scrutin, le matin sur les coups de 8 heures, des citoyens, en majorité des personnes âgées, ont commencé à affluer au niveau des différents bureaux de vote où s’affairaient

déjà les agents en charge de la supervision de l’opération.

Si dans certaines communes, à l’image de Messaoud-Boudjeriou et Aïn Abid, la participation s’est faite assez importante en début de matinée, les choses n’ont commencé à se préciser, au niveau du chef-lieu, que vers 11 heures, les habitants du centre-ville étant connus pour se rendre aux urnes préférentiellement en milieu d’après-midi.

C’est au centre Rokia-Boughaba que le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a effectué son devoir électoral. À cette occasion, il a déclaré : « J’invite l’ensemble des habitants de la wilaya à aller élire leurs représentants au niveau des assemblées locales. Je suis confiant en la capacité des femmes, et surtout des jeunes, à réussir ce rendez-vous déterminant, en ce sens qu’une participation massive au vote permettra de voir émerger des élus crédibles et bénéficiant d’une réelle légitimité ». De son côté, la coordinatrice locale de la HIISE, Mme Hakima Baâtouche, a indiqué, dans une intervention à la radio locale, que ses collègues, présents dans les différentes communes, ont relevé certains dépassements, à l’image du non-scellement des urnes, du manque d’enveloppes, de l’absence de certains responsables de centres, de même que certains partis ont saisi l’instance pour dénoncer les entraves posées à certains de leurs représentants qui n’ont pu accéder à quelques centres. Lesdites doléances ont immédiatement été prises en charge, a-t-elle précisé. À 11 heures, le taux de participation était estimé à 3,61 % pour l’APW, et à 3,67 % pour les APC. Pour rappel, le corps électoral de la wilaya de Constantine compte 575.921 électeurs, dont 270.522 femmes, répartis sur 210 centres de vote, soit 1.345 bureaux pour l’ensemble des douze communes. Concernant les candidats en lice pour les APC, ils sont au nombre de 2.563 (631 femmes) sur la totalité des 84 listes, alors que ceux briguant un siège à l’APW, ils sont de 728 (236 femmes). Pour le bon déroulement de l’opération, les autorités publiques ont mobilisé près de 20.000 encadreurs, ainsi que d’importants moyens logistiques, notamment en ce qui a trait à l’équipement des centres et leur couverture en téléphonie fixe et mobile. Enfin, pour les besoins de la campagne, les participants ont pu disposer de 336 emplacements pour l’affichage, ainsi que de 45 salles pour y animer des meetings électoraux. Pour la journée d’hier, le transport des citoyens de la commune de Constantine était assuré, à titre gracieux, sur la ligne du tramway, alors que ceux de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, laquelle compte de nombreuses familles récemment relogées et dont certains membres sont toujours inscrits sur les listes électorales du chef-lieu, ont pu disposer gratuitement d’une quinzaine de bus affrétés par la régie locale de transport urbain.

Issam B.