Suivi de l'opération électorale : Intense effervescence aux permanences centrales

Une intense effervescence régnait hier dans les permanences centrales des partis politiques participant aux élections locales pour suivre le déroulement de l'opération électorale à travers le pays, a constaté l'APS. A Alger, les permanences et cellules de suivi de certains partis politiques connaissent un véritable remue- ménage où les militants suivent de près tous les développements dans les bureaux de vote à travers l'ensemble du pays.

Au siège du Front Al Moustakbal, la cellule d'information suit de près les évènements. Plusieurs militants du parti ont été mobilisés pour suivre l'opération électorale via le réseau internet, noter les observations et toute information en rapport avec le scrutin.

Dans ce cadre, Fateh Boutbik, membre du bureau national et président de la campagne électorale du Front Al Moustakbal a précisé qu'une direction nationale de la campagne électorale a été installée au niveau central sous la présidence de Abdelaziz Belaïd, président du parti, outre trois directions chargées de l'organisation, de l'information et des finances qui «suivent l'opération électorale, relèvent les dépassements éventuels et saisissent la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE)». Le Front Al Moustakbal s'emploie à convaincre le citoyen quant à l'importance du vote en tant qu' «outil démocratique pour consacrer les principes de liberté, a indiqué M. Boutbik.

Au siège du Mouvement de la société pour la paix (MSP), les membres de la cellule nationale du parti suivent de près le déroulement de l'opération électorale à travers le pay,s notamment l'affluence des citoyens, les taux de participation et les observations faites sur le déroulement du scrutin à travers les wilayas du pays. Cette cellule est scindée en neuf groupes chargés de contacter les permanences au niveau local, et ce, en présence du responsable des affaires juridiques.

Les membres de la permanence «sont en contact permanent avec les surveillants relevant de notre parti au niveau de toutes les wilayas du pays», a précisé le coordinateur de la salle des opérations, Ayoub Mchenen, faisant état de «quelques dépassements isolés, qui ont été signalés à la HIISE, concernant notamment l'affichage des listes de certains partis politiques au niveau de quelques centres de vote à Adrar et Chlef».

La même intense effervescence a été constatée au niveau du siège central du Front de libération nationale (FLN) assurant le suivi de l'opération électorale, à travers les différents médias, a indiqué son chargé de communication, Sadek Bouguetaya, affirmant qu' «au terme de la campagne électorale, une cellule de suivi a été mise en place sous la présidence du SG, Djamel Ould Abbes. Les membres du bureau politique ont été mobilisés dans les différentes wilayas pour garantir la surveillance du scrutin en coordination avec les mouhafadate du parti». M. Bouguetaya a ajouté que le scrutin «se déroule dans de bonnes conditions à travers toutes les wilayas», particulièrement à Batna, Oued Souf et Tindouf, dont il assure personnellement le suivi.

De son côté, le chargé de communication du Parti des Travailleurs (PT), Djelloul Djoudi, a déclaré que les responsables assuraient le suivi du scrutin à travers le contact permanent avec les bureaux du parti à travers les wilayas où il est présent. Les militants et les cadres du PT sont déployés au niveau des bureaux de vote pour surveiller le déroulement de l'opération électorale, a-t-il indiqué, ajoutant que les rapports écrits ou verbaux étaient transmis à la HIISE». M. Djoudi a signalé, dans ce sens, «des actes isolés» au niveau de certains bureaux de vote, comme à M'sila, où «des dépassements ont été enregistrés à travers la signature à la place de votants, bien avant l'entame du scrutin, ce qui a nécessité la saisie de la HIISE, ou encore à la wilaya de Batna où il a été ordonné aux militants du PT de sortir des bureaux de vote». (APS)