Partis et syndicats insistent : «Il faut améliorer la gestion publique»

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes a, dans ce cadre, souligné que la participation des citoyens aux élections locales contribuera à «la consécration de la culture de l'édification démocratique». M. Ould Abbes a mis en exergue la nécessité de choisir les meilleurs candidats, tout en respectant les différents avis. Rappelant le caractère local du scrutin, M. Ould Abbes a affirmé que les élections locales balisent la voie aux présidentielles de 2019.

Le président de Tajamoue Amel El Djazair (Taj), Amar Ghoul, a mis en avant aussi la nécessité de bien gérer les affaires locales.

De son côté, le président du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounes, a exprimé son souhait de garantir une légitimité des élus locaux.

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a insisté sur l'importance de «réhabiliter la confiance entre le citoyen et l'élu, à travers la participation au scrutin».

Le président de Talaie El Hourriyat, Ali Benflis, dont le parti participe pour la première fois aux élections locales, a estimé que ce rendez-vous constitutionnel est une chance pour opérer un changement dans le calme. Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé depuis Médéa, où il a accompli son devoir électoral, de veiller au «respect des règles démocratiques et du choix des électeurs».

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a affirmé que le vote est un devoir démocratique et républicain par lequel on préservera le pays. Selon le responsable de la centrale syndicale, défendre le pays est un principe des travailleurs et leur vote aux locales va participer au renforcement et à la préservation de la République.

Il s'est dit convaincu que les travailleurs algériens vont toujours répondre présents à l'appel du devoir national. M. Sidi Said a mis en avant la nécessité pour les prochains présidents des assemblées communales d’être en contact permanent avec les citoyens pour la prise en charge de leurs préoccupations.