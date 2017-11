Commune d’Alger-Centre : Voter, un acte de civisme

Les commis de l’Etat, chargés d’encadrer ces bureaux étaient bien matinaux, bien que le dispositif de vote et l’ensemble des moyens requis aient été mis en place depuis la veille déjà, cela ne les a pas empêchés de s’affairer pour apporter les dernières retouches au schéma organisationnel adopté dès 7 heures du matin.

Les agents de police et ceux de la sécurité civile, chargés de sécuriser les centres et les bureaux de vote, n’étaient pas en reste, ils étaient, eux-aussi, à leur poste depuis la veille déjà. Il n’est pas encore 8 heures à Alger-Centre, plus précisément au boulevard Mohamed V, et déjà devant le CEM Mohamed-Berkani une petite foule commence déjà à se former. Un peu plus tard dans la journée, le chef du centre, M. Nessafia Mohamed Réda, s’est montré très disponible pour nous donner le nombre d’inscrits et les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer une réussite optimale de ce rendez-vous crucial.

«Nous sommes un centre de vote d’APC et d’APW, réservé aux hommes seulement. Nous avons 193 inscrits, à 10h du matin, nous avons enregistré presque 40% de taux de participation», a-t-il indiqué, surpris, lui-même, de ce chiffre. Néanmoins, certaines personnes présentes nous ont expliqué qu’ici la lutte est ardue, entre le P/APC sortant, indépendant, très populaire, le candidat FLN, très connu, et celui du RND, qui étaient au coude à coude durant la campagne.

Rencontré sur les lieux Abdelaziz, 55 ans, enseignant universitaire, accompagné de sa benjamine, Aya 12 ans, a fait partie des premiers électeurs à exercer leur droit de vote. Interrogé sur les raisons qui l’ont amené à se faire accompagner par sa fille, il nous répond d’un ton convaincu que «la démocratie, qui avance résolument en Algérie, ne peut atteindre les niveaux que nous espérons sans la participation massive de tous, notamment les jeunes qui doivent, a-t-il expliqué, être impliqués dans la gestion des affaires publiques, à commencer par la première cellule dans la hiérarchie de l’Etat qu’est la commune». «C’est là le sens même de la raison qui m’a amené à venir, avec ma fille, afin de lui transmettre les valeurs d’appartenance à la vie de la commune, en particulier, et à la vie nationale de notre cher pays l’Algérie, en général», a-t-il expliqué. A quelques encablures de l’école, le lycée Zineb Oum El Massakine (ex-Sainte Elizabeth) connaît une affluence importante, «comme à chaque rendez-vous électoral les habitants de ce quartier ont répondu présent à l’appel du devoir», nous a confié M. Bensalah Rabah. Il nous a fait savoir, par la même occasion, que les préparatifs en prévision de cet événement on débuté depuis septembre dernier «nous avons quelque 3.176 inscrits repartis sur 13 bureaux, vu l’affluence importante enregistrée depuis ce matin, je peux vous assurer qu’avant 17h nous dépasserons largement les 50% de participation». Il a justifié ce taux par l’importance des élections locales aux yeux des citoyens qui les considèrent comme des élections de proximité.



Les élus doivent respecter leurs engagements



Il est 14h passés, au centre de vote du CEM Pasteur à Alger-Centre, qui compte 18 bureaux, le chef de centre nous explique que la participation va crescendo les électeurs, notamment les jeunes, ont commencé à affluer vers les bureaux de vote à partir de midi, après une participation jugée timide dans la matinée. «Le scrutin se déroule dans de bonnes conditions, comme vous pouvez le constater. Les représentants des partis politiques ont répondu présent dans ce centre de vote, notamment ceux du FLN, du RND, du FNL, du MSP, du PNA et du MSP et l’organisation ne souffre aucun problème», a-t-il affirmé. Muni de sa pièce d’identité et de sa carte d’électeur, le jeune Aziz, qui vient d’introduire le bulletin de vote dans l’urne nous dira : «Je vais être franc, les promesses des candidats en matière d’emploi et de logement sont les principales raisons qui m’ont motivé à venir voter aujourd’hui».

De son côté, Hadj Omar 75 ans, retraité, a expliqué que le vote est un droit et un devoir, qu’il accomplit spontanément, depuis des décennies déjà, par amour pour la patrie. «J’ai voté pour la liste (La perle blanche), je trouve que le candidat indépendant Abdelhakim Bettache a mené une belle campagne électorale». Selon notre interlocuteur, son choix ne s’est pas porté sur l’actuel président de l’APC d’Alger-Centre fortuitement. «Bettache a commencé sa campagne il y a cinq ans avec son travail qui parle pour lui encore aujourd’hui.» Cette tournée nous a permis aussi de croiser quelques personnalités, à l’instar du président de l’APN, M. Saïd Bouhadja et du président du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounès, qui ont accompli leur devoir électoral à l’école primaire Jardin de la Liberté. «L’accomplissement de ce devoir national est une contribution à la consécration de la démocratie et à la dynamisation du rôle des assemblées élues qui sont des institutions importantes au service du citoyen et de la nation», a déclaré Bouhadja à la presse, tandis que Benyounès a souhaité «une large participation qui est un gage de crédibilité et de légitimité pour les candidats». Pour sa part, l’école primaire El Ghazali, sise à El Mouradia, a vu les électeurs se bousculer aux urnes. D’ailleurs peu avant midi plus de 1.500 personnes, sur un total de 4.900 inscrits, avaient déjà voté. Pour Hamid, 45 ans, les élections, ou du moins les campagnes électorales, sont généralement l’occasion pour les hommes politiques de rivaliser d’adresse en termes de promesses, même si le plus souvent, ces promesses ne sont pas toujours tenues, au moins donnent-elles un aperçu des ambitions des uns et des autres. «Le candidat pour lequel j’ai voté promet du travail aux jeunes, une éducation plus ciblée, et plein de centres de loisirs, c’est ce que je recherche. Espérons, cette fois, que les promesses soient tenues.»

Sarah A. Benali Cherif