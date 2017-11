Oued El Alleug (Blida) : Les grands-mères donnent l’exemple

Se tenant debout à l’aide d’une canne, le visage toutefois rayonnant, Hadja Zoulikha est doublement motivée à l’idée d’accomplir son droit constitutionnel et donne même l’impression d’être pressée pour glisser l’enveloppe dans l’urne. Et pour cause, son propre fils est candidat à l’APC d’Oued El Alleug (Blida) sur la liste du RND. «Je prie Dieu matin et soir pour qu’ils soit élu. J’espère que les gens voteront pour lui mais l’essentiel est que celui qui sortira vainqueur travaillera pour l’intérêt des citoyens », lâche-t-elle à la sortie du bureau de vote du Centre Saida-Mebarki, accompagnée pour la circonstance de son petit-fils.

Au nombre de 14, les centres de vote n’attirent pourtant pas grand monde en cet après-midi printanier, jour du renouvellement des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilayas. «Nous sommes à peine à 13% mais ce taux de participation reste tout de même plus important que celui réalisé lors des dernières législatives», nous affirme le chef du centre, Rachid Lamri, qui n’a pas caché pas son optimisme de voir l’affluence augmenter au fil des minutes. En tous les cas, certains électeurs ne sont pas de cette catégorie. A l’exemple de Aicha, 80 ans également, qui a tenu à marquer sa présence. «Je n’ai raté aucune élection. C’est notre devoir. Il faut que tout le monde s’implique, plus particulièrement les jeunes car l’avenir, ce sont eux», nous surprend-t-elle avec sa lucidité digne d’une femme politique ! Sa fille qui l’accompagne confirme que sa vieille maman est à jour en ce qui concerne le fil de l’actualité nationale et même internationale. Nous quittons le centre de Saida-Mebarki. Direction vers le CEM Larbi-Arabi destiné au vote des hommes. Là aussi, les statistiques ne sont pas plus flamboyantes que dans le premier centre. «C’est timide. Nous avons enregistré 314 votants sur un 1.667 inscrit. Mais je suis certain que ça va s’accélérer en fin de journée. Globalement, le scrutin se déroule de la façon la plus normale et dans de bonnes conditions», souligne le chef du centre, Tebri Benalia, qui précise que malgré tout, le taux de participation des dernières législatives était moins important. Les opinions différent mais toutes convergent néanmoins sur la nécessité que les élus soient au service de la cité. «Moi, je ne vote pas, mais j’espère que les voix des autres ne seront pas vaines», reconnait Walid, un chômeur de 21 ans, imité par Nabil. «Ils sont tous les mêmes. Ils ne respectent jamais leurs engagements», s’emporte ce jeune étudiant. Un sentiment loin d’être partagé par d’autres jeunes qui soutiennent que le développement local commence d’abord par choisir les personnes «compétentes» et «aptes» à cette mission.

Il convient de signaler qu’à Oued El Alleug, notre reporter-photographe n’a eu accès aux bureaux de vote qu’après de longs palabres bien qu’il soit dûment accrédité et muni d’un badge officiel.

SAM