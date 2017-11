Commune de Bab Ezzouar : La fête de la citoyenneté

C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée, hier, l’opération électorale pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et wilayales dans les différents centres de vote relevant de la commune de Bab Ezzouar, a-t-on constaté. Profitant d’un temps ensoleillé qui a caractérisé cette journée, de nombreux électeurs et électrices portés sur le fichier électoral de la commune de Bab Ezzouar, relevant de circonscription administrative de Dar El Beida, ont accompli leur devoir électoral en se rendant aux urnes, notamment les personnes âgées, qui elles recherchaient leur bureau d’affectation auprès des agents mobilisés à cet effet

Au centre du 8 Mai 45, la grande affluence n’était pas au rendez-vous aux premières heures du scrutin, et le taux de participation n’a pas dépassé les 5%. D’après M. Bradai Touhami, adjoint de ce centre de vote pour femmes qui compte 15 bureaux et 5.000 inscrites, les citoyens votent généralement, dans l’après-midi. C’est un constat que nous avons d’ailleurs, relevé durant cette échéance électorale.

En effet, à 14 heures, une affluence appréciable a marqué les lieux. Venue accompagnées de son mari et de ses deux enfants, Samia, une jeune enseignante a exprimé sa grande joie en accomplissant son devoir électoral.

«J’ai tenu à ramener avec moi mes deux enfants pour partager avec eux ce moment historique, dans le but de leur inculquer les valeurs de citoyenneté» a-t-elle confié, exprimant le souhait voir le futur élu, quelle que soit sa couleur politique, d’être à la hauteur des attentes citoyennes, qu’il puisse répondre au mieux à ses préoccupations. «On voudrait des gens compétents pour un meilleur aménagement de notre proche environnement. On voudrait que toutes nos routes soit bitumées que les nécessiteux bénéficient de leurs logements sociaux, davantage d’écoles et des espaces de détentes et de loisirs pour nos enfants. Comme vous voyez, nos attentes sont infinies et les promesses des candidats très importantes, on espère qu’ils vont être fidèles à leurs paroles, une fois élus» explique la jeune enseignante.

La clémence du temps, en ce début d’après-midi, a fait que les habitants de cette commune se sont déplacés en nombre aux bureaux de vote pour ne pas manquer ce rendez-vous électoral qui a suscité l’intérêt de la part de différentes tranches de la population. En effet, c’est avec surprise que nous avons vu ce groupe de jeunes filles âgées entre 20 et 23 ans venues ensemble pour accomplir leur devoir électoral.



Meriem, Ferial et Houda, des étudiantes impliquées



Affichant leur bonne humeur, Meriem, Ferial et Houda, trois étudiantes en sciences médicales nous ont indiqué qu’elles ont tenu à exprimer à travers l’urne, le candidat de leur choix.

«Il y a un parti qui a promis qu’il allait prendre en charge toutes les doléances des étudiants de l’université de Bab Ezzouar, un autre qui a affirmé qu’on allait avoir droit à de nouveaux aménagements, tels qu’une nouvelle bibliothèque, un centre de loisirs, des stades de jeux… ; donc on s’est dit, autant aller voter pour voir se concrétiser tous ces engagements », m’ont t-elles affirmé.

Pour Férial qui vote pour la première fois, cet acte civil lui permet de contribuer dans l’édification du pays. «Avant je ne me sentais pas concernée, mais maintenant j’ai acquis une certaine maturité et pris conscience de l’importance du scrutin et de mon devoir d’y participer, notamment pour ce qui est du choix de la future composante de l’Assemblée populaire communale» précise t-elle, avant d’ajouter «j’ai l’impression de participer à un événement historique». Plusieurs citoyens, rencontrés sur les lieux, aspirent à travers l’accomplissement de leur devoir électoral, un changement sur le plan économique et social, notamment. Selon eux, des efforts considérables ont été engagés dans cette commune, mais cela reste, cependant, insuffisant, eu égard, au boom démographique

Selon le SG de la commune de Bab Ezzouar, Abdelghani Botoutou, tous les moyens ont été mis en place pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral, faisant part de la mobilisation de plus 1.800 encadreurs répartis sur les 15 centres et 125 bureaux de vote que compte cette commune. M. Botoutou a fait savoir également que se sont 53. 230 citoyens qui sont inscrits sur les listes électorales au niveau de la commune de Bab Ezzouar, soit 28.054 hommes et 25.176 femmes.

Saisissant l’occasion, des représentants de partis politiques dans certains centres de vote de cette commune ont tous tenu à mettre en avant «le bon déroulement» du scrutin.

Par ailleurs, c’est une ambiance familiale qui a marqué le déroulement de l’opération de vote au niveau du centre du 11-Décembre d’El Hamiz. Le président de ce centre, Boudjalloul Youcef, a souligné une affluence «assez importante» des citoyens aux urnes, la plupart accompagnés de leurs enfants, «ce qui est une bonne chose, dans la mesure où ils vont acquérir par là, des valeurs citoyennes. Enfin, il mettra en exergue les «bonnes conditions» qui ont marqué ce rendez-vous.

Le président du centre, qui englobe 15 bureaux de vote, n’a relevé «aucun dépassement», notant que «tous les moyens matériels et logistiques» avaient été réunis pour assurer «le bon déroulement» du scrutin.

Kamélia Hadjib