Béjaia : Réhabiliter le cadre de vie

Béjaïa et toutes ses communes se sont réveillées sous un temps nuageux. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux élections, à 8 heures. Les urnes, isoloirs et les bulletins de vote étaient en place. Les encadreurs munis des registres d’électeurs ont pris place dans chaque bureau, en présence des représentants des candidats.

Les premiers électeurs commençaient à affluer pour exprimer leur voix. Un dispositif sécuritaire était en place, avec la présence omniprésente des agents de police et de gendarmerie qui veillaient au grain aux alentours des centres de vote. Dans les communes, les permanences des partis politiques sont ouvertes, mais très discrètes, attendant l’évolution de l’opération du scrutin. Après une campagne électorale de 21 jours où les candidats ont tout dit, hier, la parole était aux urnes. Au fil des heures, l’opération de vote se poursuit, dans un climat serein. Au siège de la wilaya, les cadres mobilisés à travers une cellule de suivi, présidée par le wali, pour s’informer du déroulement du scrutin et recueillir les résultats partiels et le taux de participation des votants durant toute la journée à travers toutes les communes.

À 11 heures, les premiers résultats sont annoncés avec un taux de 8,15%, pour les élections APC, et 7,03%, pour l’APW. Un taux qui reflète le caractère des votants a Béjaïa, car les populations de la wilaya, et particulièrement celles des grandes villes, préfèrent voter dans l’après-midi. C’est le cas des électrices, où les femmes se rendent dans les bureaux de vote généralement l’après-midi ou en fin de journée.

Certes, pour ces élections, les populations sont conscientes de l’impact de l’acte de vote qui pourrait évidemment changer leur cadre de vie en choisissant des représentants intègres et honnêtes capables d’instaurer une meilleure gouvernance locale. La wilaya de Béjaïa compte 569.142 électeurs et électrices, dont 32.926 nouveaux inscrits enregistrés lors de la dernière révision des listes électorales du premier octobre dernier qui a vu également la radiation de 9.293 électeurs suite à des décès ou à des changements de résidence. Le scrutin s’est déroulé à travers 336 centres de vote, chapeautés par 1.680 encadreurs et 1.258 bureaux de vote, encadrés par 17.612 encadreurs.

Pour ce qui est des listes de candidature, la wilaya a enregistré 269 listes pour les Assemblées populaires communales (APC), pour gérer les 769 sièges dans les 52 communes, alors que pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), il y avait 14 listes pour convoiter les 43 sièges de l’Assemblée. Pour les Assemblées communales, 18 partis étaient en lice au côté de 31 listes indépendantes.

Les services de sécurité, police, gendarmerie et Protection civile ont mobilisé tous leurs éléments pour assurer un bon déroulement de l’opération de scrutin.

Ainsi, la sûreté de wilaya a mobilisé 2.321 policiers de différents grades, dont 1.183 policiers, pour le chef-lieu de la wilaya, et 1.138 policiers, pour les 16 sûretés de daïra, à travers la wilaya.

Mustapha Laouer

PAROLES D’ELECTEURS

«Pour changer les choses il faut voter massivement.» C’est ce que nous avons relevé auprès des électeurs, lors de notre virée

dans quelques bureaux de vote.

Abdelhamid, 22 ans : «J’ai accompli mon devoir de citoyen, car je veux réellement que la situation de ma commune, Béjaïa, change. Je ne conçois pas que cette ville, dans le passé plus belle ville d’Algérie; se trouve dans une situation dramatique depuis une dizaine d’années. Béjaïa a sombré dans un chaos, avec ses routes dégradées, ses trottoirs arrachés, ses tonnes d’ordures qui jonchent les routes, des quartiers plongés dans le noir, et dans les caisses de la commune des milliards de centimes sont bloqués et destinés à des activités qui ne profitent jamais aux populations. Nous ne voulons pas que Béjaïa soit uniquement une ville d’ambiance durant Ramadhan, avec des fêtes qui coûtent des milliards. Nous exigeons un plan de redressement, avec des projets viables et une ville à la hauteur de son histoire et de sa civilisation. Nous voulons des gestionnaires honnêtes pour la commune, pas des partisans qui retardent les projets lancés. Nous voulons des élus qui auront comme référence la gestion de leurs prédécesseurs des années quatre-vingt. J’espère que mon rêve se réalisera, cette fois-ci.»

Rachid, 26 ans : «Cette fois, c’est l’occasion ultime a donner un nouveau visage à notre commune Akbou. Nous en avons marre des élus qui prennent domicile au sein de la mairie. En 20 ans, avec le même maire, sans que la commune avance vers le meilleur changement; c’est grave. Akbou recule au fil des années.

À part la zone d’activité de Taharacht, qui regroupe une activité réelle, la ville est inerte. Rien ne bouge.

Au contraire, cette année, nous avons vécu des mois de saleté où la commune croulait sous des tonnes d’ordures, du jamais vu.

L’éducation de la population d’Akbou ne permet pas de vivre dans l’insalubrité. Pour les projets qui tardent à être réceptionnés, il faut tenir son mal en patience.

Je souhaite une nouvelle équipe qui relèvera le défi, surtout pour les infrastructures de jeunesse.»

Propos recueillis par M. L.