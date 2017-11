M. Ouyahia : « Les citoyens sont décideurs dans leur choix »

Interpellé de toutes parts par les médias qui l’ont accosté dès sa sortie du bureau de vote, le Premier ministre a souligné que «la parole et la décision appartiennent au peuple et l'accomplissement du devoir électoral demande peu de temps mais son impact est crucial sur la gestion des affaires des citoyens durant cinq longues années».

A cet effet, celui-ci a appelé les citoyens à se rendre aux urnes en «décideurs dans leur choix», pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), saluant les efforts consentis par l'Etat pour la réussite de ce rendez-vous.

Le Premier ministre a salué le contenu du message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la veille de ce rendez-vous électoral, valorisant les efforts consentis par l'Etat pour réunir les conditions favorables à la réussite de cet évènement, notamment en termes de transparence et de régularité. A signaler que le Rassemblement National Démocratique (RND) participe aux élections locales avec 48 listes pour les APW et 1.521 listes pour les APC. Des listes longuement et mûrement élaborées, puisque Ahmed Ouyahia avait précisé auparavant, que son parti «table sur la jeunesse, qui représente une grosse partie de nos listes», spécifiant à ce propos, que «69% des candidats sont âgés de moins de 45 ans, 90% ont un niveau universitaire, tandis que le nombre de femmes a atteint 24%, tout en sachant qu’il y a 800 communes où la loi n’exige pas de femmes dans les listes». Néanmoins, comme il l’a maintes fois précisé, la Rassemblement national démocratique s’est présenté à ces élections locales avec des candidats «compétents et intègres» qui ont pour objectif de «servir le citoyen et non leurs propres intérêts». Le RND a veillé, lors de chaque rendez-vous électoral, à «présenter des candidats compétents et intègres qui ont pour objectif de servir les intérêts du peuple», a-t-il affirmé, ajoutant que les citoyens ont besoin d'élus compétents capables de «réaliser le développement local et de prendre en compte leurs préoccupations», a-t-il ajouté. M. Ouyahia a indiqué que le secrétariat général du parti «n'est pas intervenu dans le choix des listes des candidats au niveau des APC et APW, la tâche ayant été confiée aux secrétariats de wilayas qui sont plus habilités à désigner les militants devant assumer cette responsabilité et honorer le parti». Le RND, dont le programme repose sur plusieurs axes, a pour principal objectif d'«adopter la politique du consensus au service des intérêts du peuple, contrairement à certaines formations politiques qui ne font qu'avancer des promesses», a indiqué M. Ouyahia. Il a indiqué que sa formation s’attelle à «concrétiser la décentralisation et son renforcement sachant que ce principe figure dans le code communal depuis 1967».

Il y a lieu de souligner que M. Ahmed Ouyahia, qui a effectué une tournée marathon qui l’a mené à peu près dans toutes les régions du pays, n’a eu de cesse de rappeler, durant ses meetings, les différentes réalisations socio-économiques enregistrées durant ces 18 dernières années à travers tout le territoire national, celui-ci a également appelé à s'impliquer dans l’«édification de l’Algérie et à la préservation des acquis enregistrés grâce au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ajoutant que «les Algériens n'ont pas de pays de rechange».

Au plan national, le SG du RND a salué les mesures prises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour sortir de la crise financière que traverse l'Algérie.

Abordant la situation financières des collectivités locales, M. Ouyahia souligne qu’il faudra encore les soutenir, en faisant jouer «la solidarité intercommunale qui est totalement nécessaire».

Amel Z.