Saccage d’urnes à Rafour (Bouira) et Boudjellil (Béjaïa) : Des citoyens interviennent

Un jeune homme a saccagé une urne au centre de vote Kechadi-Amar de Rafour (M’Chedallah), à l’est de Bouira, avant d'être neutralisé par des citoyens venus accomplir leur devoir électoral pour les locales de 2017, a-t-on constaté. Le jeune en question s’était introduit à l’intérieur du centre de vote Rafour (M’Chedallah), où il a saccagé une urne, avant d’être stoppé dans son élan par des citoyens.

Les services de la daïra sont intervenus et ont remplacé l’urne saccagée par une autre, ce qui a permis la reprise normale des opérations de vote. Les opérations de vote se déroulent, par ailleurs, dans le calme dans les autres centres de vote, à l’image de l’école primaire Idir-Mohamed de Saharidj (est de Bouira).



Incidents à Boudjellil



Le scrutin a été interrompu, hier dans la localité de Boudjellil, à 80 km au sud-ouest de Béjaïa, après que des partisans d’une formation politique locale eurent procédé à la destruction de plusieurs urnes, a-t-on appris auprès de la wilaya.

L’incident, survenu d’abord dans un bureau de vote du village de Bouaziz, s’est étendu au centre de vote de Boudjellil mitoyen, provoquant «l’arrêt momentané et irrémédiable de l’opération de vote», a précisé la cellule de communication de la wilaya.

Les auteurs de ces actes ont principalement rouspété contre «l’insuffisance de bulletins de vote réservés à leur formation» et «la présence concomitante sur les mêmes lieux de bulletins en position double, réservés à un parti concurrent, soupçonné de bénéficier des faveurs de l’administration locale», a-t-on ajouté. Pour autant, on ignore ce qui est advenu des bulletins détruits et de la façon de les comptabiliser à terme. L’affaire étant laissée à l’arbitrage de la commission locale de la Haute instance de surveillance des élections. D’autres incidents, mais de moindre importance, ont été signalés, et concernent principalement des électeurs qui n’ont pas pu trouver leur patronyme sur les listes électorales, comme ce fut le cas à Adekar.

À Béjaïa, à l’école Ibn-Rochd précisément, c’est le vote de membres d’un corps constitué qui a suscité un début de remous, avant que les choses ne reviennent à la normale. (APS)

----------------////////////////////

Journal du scrutin

Décès : un candidat du Mouvement de l'entente nationale (MEN), inscrit sur la liste de l'Assemblée populaire de la wilaya de Guelma, est décédé hier matin juste avant le début des opérations de vote, ont indiqué ses proches. Il s'agit de Mohamed Said Klaîya, âgé de 60 ans, inscrit dans la commune de Hamam Nbayel, situé à 45 km à l'est de la wilaya de Guelma.



Jeunesse : les opérations de vote se poursuivaient jeudi après-midi à Annaba, avec une participation plus remarquée des jeunes, notamment Sofiane (29 ans), qui avait récemment tenté l'émigration clandestine, mais également la présence de la gent féminine dans les plus grandes villes de la wilaya, à l'instar de Sidi Amar, El-Bouni et El-Hadjar. (APS)