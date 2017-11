Le président de la HIISE : « L’opération électorale en constante amélioration »

Dans une déclaration accordée hier à la presse nationale, et après avoir accompli son devoir électoral à l'école primaire Ahmed-Aroua, dans la commune de Chéraga, M. Abdelwahab Derbal a qualifié de «minime et insignifiant», le nombre des saisines enregistrées. Le même responsable fera savoir également qu’aux premières heures du vote, une quinzaine d’infractions ont été portées à l’attention de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Ces saisines provenaient alors de trois wilayas, en l’occurrence Djelfa, Constantine et Mascara. Ce constat d’amélioration constante dans l’opération électorale a également été mis en avant par le président de la HIISE en fin de journée, où le nombre d’infractions portées à l’attention de cette haute instance s’élevait à 506, à 17h. Il précise, dans ce sillage, que le nombre de plaintes déférées devant les procureurs généraux des cours de justice territorialement compétentes pourrait atteindre les huit affaires. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le nombre global des interventions enregistrées par la HIISE était de «212, à 13h, dont 76 décisions et 35 notifications», alors que 101 étaient en cours d’examen.

Derbal a, en effet, confié que parmi les dépassements enregistrés, un représentant de parti politique a installé une tente devant un bureau de vote ! Cependant, le président de la HIISE affirme que ces dépassements n’ont aucun impact sur le déroulement du scrutin.

Il faut dire que lors de sa visite de travail et d’inspection qui l’a mené à travers deux centres de vote situés au centre de Tipasa, M. Derbal a insisté sur le «bon déroulement du scrutin, à travers l’ensemble du territoire national», et ce en dépit de l’enregistrement d’un nombre de saisines qui sont, assure-t-il, «sans impact significatif sur le bon déroulement et la crédibilité du processus électoral».



Les saisines notifiées à la HIISE sont des cas isolés



Poursuivant ses propos, le responsable a également relevé qu’«aucun problème susceptible d’entraver le processus électoral n’a été enregistré», mettant l’accent, ici, sur le fait que les saisines notifiées à la HIISE sont des cas «isolées», et qu’elles ont été «traitées en temps réel, sans qu’elles aient impacté la crédibilité du processus électoral».

Parmi les saisines minimes, M. Derbal cite, notamment celles «relatives au non-respect de l’ordre des bulletins de vote, et aussi l’absence d’un cadenas pour la fermeture de l’urne».

S’exprimant par ailleurs, à propos du taux de participation à l’échelle nationale, le président de la HIISE le qualifie d’«acceptable», pour ce qui concerne la matinée. Lors de son déplacement dans cette wilaya, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections s’est enquis, au niveau des centres de vote visités, des conditions de déroulement du scrutin, et ce en discutant avec des encadreurs et des représentants de formations politiques prenant part à cette course électorale. Sur place, au centre de l’école Ben-Athmane-Mohamed, destiné aux femmes, et au centre Bouceta, destiné aux hommes, M. Derbal a mis en avant «toute l’importance de protéger les voix des citoyens».

Il faut dire que le vote d’hier intervient dans le cadre des dispositions contenues dans la Constitution révisée en 2016, qui recèle, notamment de nouvelles garanties du code électoral et aussi la création de la HIISE, comme garant de la probité des scrutins.



Une instance qui veille à la transparence et à l’intégrité du scrutin



En effet, la loi organique relative au régime électoral, adoptée par le Parlement en 2016, garantit aux partis politiques, «le droit de se faire représenter, aussi bien dans les bureaux de vote qu'au niveau des commissions électorales communales et de wilaya». Leurs représentants peuvent également assister au dépouillement des bulletins de vote et consigner leurs observations sur le procès-verbal de dépouillement, dont ils reçoivent une copie. De son côté, la HIISE, qui jouit de larges prérogatives, veille à la probité et à la transparence du processus électoral, dans toutes ses étapes.

La Haute instance indépendante de surveillance des élections est, faut-il le rappeler, citée par la Loi fondamentale du pays qui, dans son article 194, souligne qu’«il est créé une Haute instance indépendante de surveillance des élections. Cette haute instance, présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres, dès la convocation du corps électoral.

La HIISE est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République, et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République».

La Constitution souligne que la HIISE «veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Il est également précisé que le comité permanent de la Haute instance veille, notamment à «la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'Administration, à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales, à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours».

Tout au long de la journée d’hier et jusqu’à 20 heures, pour nombre de wilayas du pays, c’est plus de 22 millions de citoyens algériens qui étaient appelés à voter pour choisir la composante des APC et des APW. À cet effet, c’est pas moins de 12.457 centres de vote, dont 342 nouveaux, 55.866 bureaux de vote, dont 3.111 nouveaux bureaux, qui ont été mis à la disposition des citoyens.

Soraya Guemmouri