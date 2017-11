Participation au scrutin : Pari gagné

Preuve incontestable d’une prise de conscience et d’une maturité collective à la hauteur des enjeux liés au scrutin d’hier, nos concitoyennes et concitoyens ont prouvé, une fois de plus, que lorsqu’il s’agit d’un événement national qui engage le destin de la patrie, la mobilisation de tout un chacun relève d’un devoir à accomplir inévitablement.

Nul doute que l’un des messages à retenir de cette élection, pour le renouvellement des Assemblées communales et de wilaya, n’est autre que celui certifiant d’une symbiose bien réelle entre l’État et son peuple, pour un avenir prospère. L’événement constitue un pari réussi sur tous les plans. Tous les objectifs liés à son organisation, à sa sécurisation, à son déroulement, dès l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à l’instant de dépouillement, ont été globalement atteints. Quant à la mobilisation des électeurs, plusieurs étaient les signaux qui prédisaient, dès la matinée d’hier, d’un taux de participation supérieur à celui réalisé, lors du scrutin du 2012.

L’afflux vers les bureaux de vote, s’il était quelque peu timide durant la matinée, a fait l’objet d’une courbe ascendante, dès l’après-midi.

«Nous sommes satisfaits de l’engouement manifeste des électeurs», nous confie M. Saïd Madaoui, tête de liste du FFS pour la commune de Beni Messous, sur les hauteurs d’Alger. Ce constat est partagé par beaucoup parmi les encadreurs du scrutin au niveau des centres et bureaux de vote de la capitale.

Au niveau national, le taux de participation a fait l’objet d’une évolution très significative. Pour ce qui est des APC, le taux de participation, qui était de l’ordre de 7,5% à 11h, est passé à 19,76% à 14h, pour atteindre 34,36% à 17h. S’agissant des APW, l’évolution est presque similaire.

Du taux de 6,8% enregistré à 11h, la participation a grimpé à 19,10%, à 14h, pour atteindre 33,26% à 17h.

Ces chiffres ont été annoncés par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, qui explique la prorogation du scrutin d’une heure dans 44 wilayas par le souci de «faciliter aux citoyens d’exercer leur droit au vote, et ce conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi organique sur le régime électoral».

Au cours de ses différentes interventions faites durant la journée d’hier, M. Bedoui n’a eu de cesse de mettre en exergue l’importance de ces élections pour l’avenir des Assemblées locales.

Il a appuyé son propos, en arguant des larges prérogatives dont jouiront les élus locaux, à travers la révision prochaine du code communal et de wilaya.

«Les citoyens doivent aller voter, car leur voix est importante pour la concrétisation des futures réformes au niveau des collectivités locales», a indiqué le ministre.

Dans cette optique, il a souligné «la nécessité, pour le citoyen, de contribuer à la démarche du gouvernement visant à concrétiser les réformes et à remédier aux insuffisances relevées en matière de gestion dans les collectivités locales».

Karim Aoudia