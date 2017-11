Ould Abbès : « Les élections d’aujourd’hui préparent celles de 2019 »

Très attendu par les médias, le secrétaire général du FLN a voté, hier en fin de matinée à l’école El-Ghazali, à El-Biar.

Dès sa sortie du bureau, celui-ci a été assailli de questions auxquelles il a répondu avec sa verve habituelle.

Appelé à donner ses impressions quant à cette consultation locale, celui-ci a affirmé que «les élections d’aujourd’hui préparent la présidentielle de 2019», soulignant le fait qu’«il ne faut pas mélanger les échéances, car les locales sont importantes». À une autre question sur les polémiques ayant caractérisé ces trois dernières semaines, Ould Abbès a même reconnu : «J’ai mené la campagne électorale la plus difficile de ma carrière politique», ajoutant que le FLN a déjà réussi le challenge de mettre dans ses listes plus de 60% de candidats jeunes. «Moi, j’appelle ça le FLN new look.» Interpellé également sur la date de la session ordinaire du Comité central, Ould Abbès indique qu’elle se tiendra, au plus tard, au début du premier semestre 2018, assurant par ailleurs qu’il reste à la tête du parti jusqu’en 2020. Il y a lieu de souligner que le Front de libération nationale est présent dans l'ensemble des Assemblées populaires de wilaya (48) et Assemblées populaires communales (1.541) du pays. «Le FLN participe aujourd’hui à travers tout le territoire national, soit 48 APW et 1.541 APC, ce qui témoigne de la force et de l'ancrage populaire de notre parti», a affirmé M. Ould Abbès.

Il a ajouté que la participation du FLN au niveau des APC est en hausse (+5 listes) par rapport à 2012. À cet effet, pas moins de 55.000 dossiers de candidature, dont 33.295 pour les APC et 4.419 pour les APW, ont été retenus par la commission nationale des candidatures. Le chef du FLN a précisé que 65% des candidats du parti sont des universitaires, 25% de niveau secondaire et 10% de niveau primaire. Les jeunes (25-45 ans) représentent 75% des candidats, contre 5% pour les plus de 65 ans. «118 membres du Comité central du parti se sont portés candidats, dont 40 femmes», a-t-il ajouté, soulignant que sa formation «a respecté le quota légal consacré à la femme, dépassé dans certaines wilayas». Parmi les candidats, il a cité également «41 secrétaires de mouhafada et 10 présidents d'APC». Il faut rappeler que la commission des recours au niveau du parti «a reçu des milliers de demandes d’appel, et procédé au traitement de celles jugées recevables», a affirmé M. Ould Abbès, qui a démenti «avoir subi une quelconque pression» au sujet de l'élaboration des listes.

Il a également démenti «le recours à l'argent pour se porter candidat» sur les listes du parti, citant, comme exemple, l'exclusion de 2 candidats ayant recouru à ce moyen. «Les cadres chargés de l'examen des dossiers de candidature n'ont pas le droit de se présenter à ces élections», a-t-il précisé. Répondant à une question sur «la véracité des informations circulant au sujet de certaines listes déposées par son parti après expiration des délais fixés par la loi», M. Ould Abbès a affirmé qu'il s'agissait d'informations erronées, ajoutant que le «FLN est un parti soucieux d'appliquer la loi». Appelé à donner un pronostic sur les résultats de cette consultation, et notamment pour ce qui concerne le parti concurrent, le RND, M. Ould Abbès a tenu à rappeler le fait que «le point commun entre le FLN et le RND est le programme du Président de la République», précisant que «son parti est avec tous ceux qui soutiennent le Président de la République».

À rappeler que tous les candidats du FLN ont exprimé, à travers une motion, leur «soutien indéfectible au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que leur appui au secrétaire général du parti».

Amel Z.