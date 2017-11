Editorial : À la hauteur des défis

L’importance des Assemblées locales élues pour les cinq prochaines années réside, d’abord, dans le fait que le rendez-vous est perçu comme un élément incontournable dans la marche vers la modernisation que prône le pays. En effet, il était temps pour que les prérogatives des élus locaux soient pleinement exercées.

D’ailleurs, leurs compétences seront élargies, après la révision du code de la commune et de wilaya, car cela leur attribuera un espace d’initiative plus étendu. Le message que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé au peuple, mercredi dernier, a insisté sur ces aspects.

Le Président considère que les Assemblées locales seront un échelon essentiel de la modernisation du service public. Elles constitueront aussi l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens. Les diverses franges de la société sont impliquées dans ce scrutin, ce qui donne l’espoir d’une concrétisation de ces projets, à travers une modernisation de la gestion. On en veut pour preuve, le fait que, sur l'ensemble des candidats aux élections d’hier, 51,5% sont âgés de moins de 40 ans, et 18% sont des femmes. Ceci pour la désignation des APC. Pour le mandat de membres d'APW, 48% ont moins de 40 ans, et 28% sont des femmes. Femmes et jeunes ont aussi été nombreux à se rendre aux urnes, pour peser dans la gestion des affaires de la cité.

C’est dire que le corps électoral a pris toute la mesure de l'importance du suffrage, pour la concrétisation des futures réformes au niveau des collectivités locales.

Les citoyens sont appelés à contribuer à la démarche du gouvernement visant à concrétiser les réformes et à remédier aux insuffisances relevées en matière de gestion dans les collectivités locales.

Cette question demeure au centre des chantiers ouverts. Et au cours du mandat qui commence, l'élu local se verra attribuer de plus larges prérogatives. En même temps, le rôle économique des collectivités locales sera renforcé.

Les partis politiques ont adhéré à cette démarche. Ils considèrent que le choix des gestionnaires des Assemblées, proposés par leurs soins, a tenu compte de la nécessité de participer à l'édification nationale et à l'amélioration de la gestion au niveau local. Le tout dans le respect des règles démocratiques.

Ils soulignent que c’est la participation des citoyens aux élections locales qui va permettre de concrétiser cette mission de contribuer à l’enracinement de la culture de l'édification démocratique.

C’est pour cette raison que les partis avaient mis en exergue la nécessité de choisir les meilleurs candidats, pour être à la hauteur des défis.

La participation massive au choix des meilleurs candidats au niveau des Assemblées populaires ne fera qu’encourager les élus à s’engager sur la voie d’une gestion rationnelle des affaires locales. Ainsi, électeurs et élus auront apporté leur pierre dans l’édification des chantiers de la réforme.

En effet, une participation élevée équivaut à garantir une légitimité des élus locaux, thème martelé lors de la campagne électorale.

