Elections locales 2017 : Plus de 500 saisines enregistrées depuis le début de l'opération électorale

ALGER- Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé jeudi que plus de 500 saisines ont été enregistrées depuis le début de l'opération électorale jusqu'à 16h00, soulignant que ces saisines n'avaient aucun impact sur le déroulement des élections locales.



L'opération électorale "se déroule dans de bonnes conditions", a indiqué M. Derbal dans une déclaration à la presse au siège de la HIISE, ajoutant que les "observateurs représentant les partis politiques sont présents en grand nombre au niveau des bureaux de vote, ce qui est, a-t-il dit, très rassurant".



"Les services de la HIISE ont été destinataires de 506 saisines dont 170 interventions directes", a souligné M. Derbal.



Le président de la HIISE a en outre indiqué que le nombre de saisines enregistrées était "acceptable" par rapport au nombre considérable de candidats (180.000) et des bureaux de vote (60.000).



"Les cas de saisine enregistrés n'ont pas été jusqu'à perturber l'opération électorale ou constituer un délit", a précisé M. Derbal qui a relevé quelques cas de dépassement qui seront notifiés aux procureurs généraux. Il s'agit de huit cas enregistrés dans les wilayas qui sont:



Ghardaïa (2), El Oued (2), Bordj Bou Arreridj (1), Oran (1), Batna (1) et Tlemcen (1), a-t-il affirmé .