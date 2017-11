Scrutin des Assemblées locales aujourd’hui : Le Président Bouteflika invite les Algériens à une participation massive

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé hier les Algériens à participer massivement au scrutin d’aujourd’hui en vue du renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW). Les prochaines assemblées locales, a considéré le Chef de l'Etat lors du Conseil des ministres qu'il a présidée, seront «un échelon essentiel de la modernisation du service public» et «constitueront sur le terrain, l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens. Près de 23.000.000 d'électeurs et électrices sont appelés aujourd’hui aux urnes pour choisir leurs représentants aux assemblées élues. Quelques 165.000 candidats, représentant une cinquantaine de partis politiques, quatre alliances et des listes indépendantes, sont en lice pour les élections des APC. Sur l'ensemble de ces candidats, 51,5% sont âgés de moins de 40 ans et 18% sont des femmes. Plus de 16.000 autres candidats postulent pour le mandat de membre d'APW, parmi lesquels 48% ont moins de 40 ans et 28% sont des femmes. Un total de 12.457 centres de vote, dont 342 nouveaux centres, 55.866 bureaux de vote, dont 3.111 nouveaux bureaux, sont prévus pour cette nouvelle consultation populaire. Pour assurer la sécurité des élections, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) a instruit les personnels militaires de prendre les mesures permettant aux citoyens de voter en toute quiétude et sérénité.

Pour sa part, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé 180.000 agents de police, dont plus de 50.000 au niveau des centres de vote, alors que la Gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial couvrant 7.722 centres de vote, représentant 62% des centres répartis sur le territoire national. (APS)