M. Derbal : « 50% d’infractions de moins par rapport aux législatives »

Du rendez-vous des législatives du 4 mai dernier, au scrutin des locales qui se tient aujourd’hui, il y a incontestablement une évolution manifeste en termes de maturité de la classe politique. «Si l’on s’emploie à comparer les deux processus électoraux, les dépassements qui ont émaillé le premier sont plus nombreux que ceux qui ont caractérisé le second. Proportionnellement, c’est une diminution de l’ordre de 50% d’infractions en tous genres enregistrées, lors de la campagne électorale», a fait savoir le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal. Appelé à quantifier le nombre de ces dépassements, M. Derbal, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, précise que «685 plaintes et saisines ont été enregistrées depuis la convocation du corps électoral. La plupart de ces réclamations concernent des questions simples, et 4 cas seulement de recours à la violence et à l'injure ont été relevés». M. Derbal a salué le sens de responsabilité des membres de parti qui ont animé la campagne, précisant que leur discours politique était «pondéré, loin de toute diffamation ou injure». Dans cette optique, il rappelle que lors des législatives du 4 mai, le nombre des circonscriptions électorales était de 52 seulement, et le nombre des candidats 10 fois moins que ceux qui se sont présentés aux élections locales. Ces dernières échéances comptent, selon le même interlocuteur, 1.589 circonscriptions. À cet effet, M. Derbal a déploré certains phénomènes qui ont émaillé le déroulement de la campagne électorale, dont les affiches anarchiques, d'autant qu'«il s'agit, a-t-il dit, d'actes émanant de candidats appelés à veiller à l'application de la loi». «Remédier à ce genre de comportements négatifs, exige davantage d'efforts et un travail permanent de persuasion, car la loi ne forge pas les consciences», a-t-il affirmé.

Il a en outre indiqué que son instance veillait à l'application de la loi, soulignant la nécessité de s'y conformer dans tous les cas. M. Derbal a insisté en outre sur le fait que la campagne électorale s’est déroulée dans «de bonnes conditions». Il a estimé que le discours électoral des différents chefs de parti et candidats, lors de trois semaines de la campagne, a été «responsable», notant une «évolution du discours électoral» chez les animateurs de cette campagne, aussi bien les représentants des formations politiques, que les candidats indépendants.

Sur un autre volet, le président de la HIISE a réitéré son appel à la révision du code électoral, en vue de remédier à certains dysfonctionnements qu'il contient, tels que la prorogation du délai pour le dépôt des candidatures. Mettant l’accent sur le facteur temps qui prédomine dans cette action de révision, M. Derbal se dit toutefois convaincu qu’une élection «responsable et transparente est, d’abord et avant tout, celle qui est encadrée par l’élite de la société». Dans son évaluation du travail de la HIISE, M. Derbal a estimé qu'avec l'expérience acquise, lors des législatives de mai dernier, malgré des prérogatives limitées, l'instance «a été une soupape de sûreté pour beaucoup de candidats en lice, et avait attiré notre attention par rapport à de nombreuses insuffisances», a-t-il dit, ajoutant : «Nous œuvrons pour l'institution d'élections honnêtes et transparentes, et en faveur d'un développement progressif du processus électoral.»

Il s'agit là d'un travail collectif qui requiert la conjugaison des efforts de toutes les parties», a-t-il souligné. Pour M. Derbal, «l'amélioration du processus électoral est vitale, pour assurer des joutes électorales propres», signalant, au passage, l'importance des efforts engagés dans le cadre de l’assainissement des listes électorales, la formation de l'ensemble des partenaires concernés par l'opération électorale, ainsi que le rôle des médias et leur impact sur l'opinion publique. De même, celui-ci a insisté sur la formation continue, encadrée par des experts en la matière, de tous les acteurs concernés, pour permettre, selon lui, aux différents intervenants dans cette opération électorale, de mener à bien leur mission.

Salima Ettouahria