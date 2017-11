ministère de l’Intérieur : « L’intégrité du scrutin est garantie »

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire n’a rien laissé au hasard, tant sur le plan logistique qu’en termes de mobilisation des effectifs humains, pour le contrôle et l’encadrement de l’opération de vote ; tous les préparatifs ont été soigneusement menés, pour garantir un succès total du scrutin. Ce dont a attesté l’inspecteur général du département de l’Intérieur, M. Abderrahmane Seguini, qui était, hier matin, l’invité de la Chaîne III. Il a assuré d’entrée que «toute la logistique, les urnes et bulletins de vote ont été acheminés vers les centres et bureaux de vote».

Il précise à cet effet que les centres de vote sont au nombre de 55.000, tandis que les bureaux aménagés pour accueillir les électeurs s’élève à 12.000, répartis sur l’ensemble du territoire.

Le personnel mobilisé pour l’encadrement de l’opération avoisine, quant à lui, 1,2 million d’agents. À ce propos, M. Seguini a insisté sur le fait que l’ensemble de ces agents sont «totalement autonomes et ne dépendent en rien de l’Administration». C’est là un gage de neutralité irrécusable, auquel s’ajoute une série d’autres conditions réunies par le ministère de l’Intérieur, à même de garantir «un scrutin crédible, libre, transparent et conforme aux standards internationaux».

Se voulant plus explicite sur le principe de la neutralité de l’Administration, M Seguini tiendra à mettre en exergue que toutes les étapes liées à l’élection, au déroulement de l’opération de vote, au dépouillement des suffrages, à l’acheminement des bulletins et à leur conservation, jusqu’à l’annonce des résultats, sont confiés au personnel d’encadrement, dont il a insisté, une fois de plus, sur l’impartialité. Il en est de même pour ce qui concerne les commissions électorales présidées par des magistrats. «Toutes les garanties sont là», appuie l’inspecteur général, qui souligne la possibilité pour les candidats où leurs représentants de réclamer une copie des procès-verbaux de dépouillement. Ainsi, et au vu de toutes ces dispositions, M. Seguini se dit convaincu que l’élection sera exempte de tout dépassement grave. «Je ne vois pas où pourrait se situer la possibilité de porter atteinte à l’intégrité de cette consultation», indique-t-il. Toutefois, en cas de dépassements constatés, le même responsable rappelle que dans ce cas de figure, les candidats peuvent présenter des recours et les transmettre à la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Là aussi, le même intervenant ne manquera pas de mettre en exergue le fait que l’action de cette instance autonome est appuyée, dit-il, «par un dispositif pénal prévu par la Constitution». Le dispositif en question est, selon lui, «très dissuasif».

Au cours de son intervention, M. Seguini a tenu à rappeler que les opérations de vote ont déjà débuté dans les zones éloignées et enclavées, où il a été procédé à la mise en place de 158 bureaux itinérants afin de permettre à quelque 92.000 électeurs d’exprimer leur choix. Il précise, à ce propos, que les personnes ne possédant pas leur carte d’électeur, mais disposant néanmoins d’une pièce d’identité, pourront exprimer leur suffrage, «pour peu qu’elles soient inscrites sur la liste électorale». Il informe par ailleurs que le corps électoral est composé de 22 millions de votants potentiels, dont 45% sont des femmes.

Karim Aoudia