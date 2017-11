Le ministre de la communication effectue une visite au CIP : couverture médiatique optimale

«Toutes les mesures ont été prises pour assurer la couverture des élections dans de bonnes conditions», a affirmé le ministre de la Communication, en marge de sa visite d’inspection au Centre international de presse (CIP), à l’hôtel El-Aurassi.

En effet, lors de son déplacement sur site, hier matin, M. Djamel Kaouane s’est enquis des moyens et équipements mis à la disposition des journalistes, pour assurer une couverture optimale des élections locales. Il a révélé que plus de 700 journalistes et correspondants ont été accrédités, dont 36 correspondants de médias étrangers, ainsi que 6 chaînes de télévision privées.

Après s’être rendu au niveau de l’ensemble des espaces dédiés à l’accueil et à la prise en charge des différents médias, le ministre a fait le constat que le dispositif technique, matériel et humain était «au complet», ajoutant que la presse sera à «la hauteur de ce rendez-vous électoral». «Je suis satisfait de la couverture de la campagne de ces locales, nous reconnaissons-là, le professionnalisme des journalistes», s'est-il réjoui. Dans les détails, on apprend que ce sont exactement plus de 587 journalistes, 188 cameramen et photographes, et une cinquantaine de techniciens qui ont été mobilisés pour couvrir l’événement. Djamel Kaouane a également appelé les éditeurs privés et publics à offrir les meilleures conditions aux journalistes, pour qu’ils puissent exercer leur métier convenablement. Il y a lieu de souligner que depuis près de 20 années, le CIP met à la disposition des journalises correspondants de presse et envoyés spéciaux des médias nationaux et étrangers, des espaces équipements et services qui leur permettent d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Ceci d’autant que le Centre international de presse, loin d’avoir une activité conjoncturelle, active tout au long de l’année, et assiste les journalistes algériens et étrangers, tous médias confondus. À la faveur des grands événements nationaux et internationaux, cette assistance est renforcée en moyens techniques pour l’ensemble des médias, notamment une salle de rédaction pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes simultanément. Il faut noter aussi qu’une possibilité de réalisation d’un studio sur la terrasse avec sur Alger est tout à fait faisable, surtout que le CIP est situé sur le promontoire central de la baie de la capitale, avec une vue imprenable, tout cela avec des moyens de transmission live event ou différé.

Le centre assure, pour les radios et télévisions, toutes formes de présentation de services audiovisuels (montage, transferts, location de studios, production, postproduction, etc.). Autant de facilitations, dans le souci de répondre aux attentes des journalistes, avec autant de professionnalisme que de sens de l’hospitalité.

Sarah A. Benali Cherif

Pour connaître son lieu de vote



Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a mis, à la disposition des citoyens, un nouveau service en ligne permettant aux électeurs de repérer et de connaître leurs bureaux de vote, en vue d'accomplir leur devoir électoral. Ce service est disponible à travers le site web officiel du ministère, sous la rubrique des services en ligne : «www.interieur.gov.dz/servicesenligne». Avis aux concernés.

S. A. B. C.