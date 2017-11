Sétif : Espoir

C’est un sentiment marqué d’espoir et de sérénité qui prévalait hier à Sétif, à la veille des élections locales qui, dans leur dimension de double scrutin, sont perçues avec un intérêt à la mesure de l’événement, autant par l’Administration, qui n’a rien laissé au hasard pour que les électeurs puissent accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions et la transparence qui se doivent, que du côté des formations politiques, après une campagne électorale qui s’est déroulée dans des conditions normales, sinon quelques «égratignures» de temps à autres ou ces dépassements de dernière minute au niveau de l’affichage.

Dans une wilaya qui a toujours suscité l’attention des politiques en de pareilles circonstances, par la place qu’elle occupe sur l’échiquier électoral, l’intérêt manifesté aussi par le citoyen pour ce double scrutin local ne passe pas inaperçu, au vu de la ferveur qui a marqué les sorties du premier responsable dans de nombreuses communes, mais aussi et surtout cette proximité qui lie les électeurs à leurs candidats et, partant, leurs élus, auxquels ils auront à s’adresser directement après ces élections pour faire état de préoccupations qui relèvent essentiellement du développement local et des prérogatives locales.

Pour Abderahim, «voter relève d’abord d’un acte de citoyenneté et d’un devoir national que chacun de nous doit honorer en mettant son bulletin dans l’urne et en prenant ses responsabilités. Chaque voix à son importance, et chaque voix est l’expression d’un choix qu’il faut assumer en toute liberté, seul face à sa conscience dans l’isoloir. Je pense que le moment est venu de mettre des hommes et des femmes compétents qui soient capables par leur savoir et leur savoir-faire de relever le défi dans un pays qui ne manque pas de richesse».

Dans une wilaya où le corps électoral avoisine aujourd’hui le million (989.504), parmi lesquels 443.537 femmes et 545.967 hommes, le travail de proximité n’a pas été sans constituer le cheval de bataille de chaque formation politique dont les composantes sont allées, cette fois jusqu’au porte-à-porte pour appeler les citoyens à voter nombreux, mais surtout tenter de les séduire chacun à sa manière au moment où une organisation tenant compte de tous les paramètres a été mise sur pied.

Pour ce faire, pas moins de 34.070 encadreurs sont mobilisés, parmi lesquels plus de 31.000 au niveau des 2.215 bureaux de vote, et pas moins de 9.224 candidats seront en lice pour 1.049 sièges à pourvoir au niveau des 60 communes et l’APW (55 sièges).

F. Zoghbi