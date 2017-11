Bordj Bou-Arréridj : Les associations sur le terrain

Les clubs sportifs, les associations de jeunes et de quartiers, ainsi que celles qui s’occupent des différentes catégories de la société ont tenu à apporter leur témoignage des avancées considérables que le pays, en général, et la wilaya, en particulier, ont enregistrées, chiffres et images à l’appui.

Le mouvement associatif, qui est représentatif des citoyens, ne s’est pas contenté d’apporter son témoignage. Ses membres ont engagé un débat franc et sans détour avec plusieurs habitants de la wilaya sur la nécessité de participer aux élections. Même le désintéressement de certains citoyens pour le vote a été abordé par les représentants des associations qui ont rappelé aux citoyens, qui n’ont pas manqué de se rendre en famille à la citadelle, qu’il est temps qu’ils contribuent à la construction de leur cité par le choix d’hommes et femmes capables de le faire.

Ce qui est remarquable dans cette participation, c’est la présence de beaucoup de jeunes qu’on dit fuyant l’action politique.

Non seulement ils ont prouvé leur degré de conscience vis-à-vis des défis qui attendent le pays, mais ils ont permis d’attirer les membres de leur catégorie qui ont été surpris par leur fougue et leur action, comme l’a relevé, à juste titre, le DJS de la wilaya, M. Hamidi. «Nous n’avons pas d’autre pays à servir ou à défendre. Nous avons des problèmes, c’est vrai . Mais c’est en investissant le terrain que nous allons les régler», a déclaré un membre d’une association de jeunes.

Pour Mme Fatiha, présidente de l’association Zouhour qui s’occupe des membres de cette catégorie, il est nécessaire de rappeler les bienfaits du développement qui représente un message d’espoir pour les citoyens. «Si vous avez une position, il faut l’exprimer maintenant», a-t-elle dit, avant d’inviter ses consœurs à faire valoir elles-mêmes leur avis, et non pas confier cette mission aux autres, qu’ils soient leurs maris ou leurs pères. Mme Souad, présidente de l’association Lalla Fatma Nssoumer, qui porte bien son nom, puisqu’elle offre la possibilité à des milliers de femmes de s’épanouir et de défendre le patrimoine national, rappelle qu’il est du devoir du mouvement associatif d’être en ces moment importants.

«Le choix des candidats ne nous intéresse pas» a-t-elle dit, ce qui est important pour nous, c’est que les citoyens ne manquent pas ce rendez-vous capital pour le pays. Notre expérience démocratique doit être renforcée pour la construction du pays.»

«Cette construction doit être réalisée par l’édification d’Assemblées locales fortes», a ajouté Mme Souad qui a demandé à ses concitoyens de ne pas se focaliser sur les lacunes du passé, mais de se concentrer sur les moyens d’aller de l’avant.

