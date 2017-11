Tizi Ouzou : Pour des institutions fortes

L’administration de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en place toute la logistique nécessaire au bon déroulement de l’opération électorale dans l’ensemble des centres et bureaux de vote de la wilaya, a assuré le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali. «Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés, pour assurer un bon déroulement des élections locales de demain», a-t-il souligné, en rappelant que l’Administration s’est mise à la préparation de ces élections, sur tous les plans, dès la convocation du corps électoral. Le wali de Tizi Ouzou, qui s’est réjoui de la sérénité qui a prévalu tout au long des trois semaines qu’a durées cette campagne électorale, durant laquelle aucun incident majeur n’a été signalé, a appelé les citoyens et citoyennes de la wilaya à aller voter massivement demain en faveur des candidats les plus aptes à garantir le développement local et la prise en charge des préoccupations des populations de la wilaya.

À Tizi Ouzou, ils seront quelque 713.670 électeurs et électrices pour 685 centres de vote qui abriteront 1.375 bureaux de vote répartis à travers l’ensemble des communes de la wilaya, au nombre de 67, pour élire parmi les candidats sur 345 listes aux APC et 11 autres listes à l’APW, les futurs membres de ces institutions délibérantes appelées à mettre en œuvre les différentes promesses données aux citoyens durant la campagne électorale. L’opération électorale sera encadrée par pas moins de 22.675 agents.

Bel. Adrar