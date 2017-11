Sidi Bel-Abbès : Un acte de citoyenneté

Tout est fin prêt pour permettre aux électeurs d’accomplir un devoir national, à la faveur des nombreuses dispositions prises par les services de la wilaya et de la mobilisation surtout de tout l’encadrement des centres et bureaux de vote.

Une mobilisation également des services de sécurité, pour assurer une sérénité et garantir le total succès à cette opération si importante pour le développement local et l’amélioration des conditions de vie du citoyen. Aucun détail organisationnel n’a été occulté, selon le directeur de la réglementation qui relève la conjugaison des efforts des structures des transports, de la santé, des transmissions, de la Protection civile et autres partenaires classiques dans ce genre de campagnes. Une cellule de suivi est créée au niveau pratiquement de toutes les communes pour superviser l’opération et intervenir éventuellement à toute sollicitation. «Si l’on excepte la seule requête formulée concernant l’affichage sauvage des listes de candidats de quelques formations politiques en lice, on n’a, depuis, enregistré aucune protestation», nous déclare un membre de la Haute instance de surveillance des élections, Benhouidga Kouider, qui observe avec satisfaction la neutralité et la transparence ayant prévalu durant tout le long du processus et guidé les organisateurs.

Après donc une campagne électorale singularisée le plus souvent par le travail de proximité des candidats qui avaient sillonné le territoire de la wilaya, pour sensibiliser la population autour de la portée de ces consultations et de la justesse de leur programme, les électeurs se rendront en masse aujourd’hui, on l’espère, pour élire leurs représentants et faire valoir leur choix. En clair, l’accomplissement d’un acte de citoyenneté à même de leur offrir un statut et de favoriser la gestion participative. «On doit impérativement faire entendre notre voix et influer positivement sur ces élections d’un intérêt particulier pour les collectivités locales», s’exclame un jeune étudiant, Mohamed El-Habib, qui a lancé un appel à ses camarades et voisins, pour prendre part à ce rendez-vous. La même réplique est faite par une infirmière, Badia, qui compte envahir les urnes à la première heure, en signe de soutien au processus démocratique. Parfois partagés, les avis se rejoignent toutefois pour situer la dimension de ces élections locales et leurs effets sur une société en mutation et en quête, notamment de gestionnaires visionnaires et d’élus crédibles œuvrant dans le sens de l’intérêt général et à la disposition du citoyen. Avec conviction et foi, la population semble être décidée à imposer son choix, pour exiger des résultats de ces futures Assemblées aux missions socio-économiques par excellence, au vu du contexte et des impératifs d’une situation. Le ton est donné à Sidi Bel-Abbès, pour la relance de cette région qui s’est équipée admirablement pour jeter les fondements de son développement durable, même si l’année 2017 fut peu prolifique compte tenu d’une conjoncture économique difficile.

A. Bellaha

---------------///////////

Radio-Mekkerra, un support de campagne

Tahar Cherrad, Kouider Maaz, Mellouk, Nezha, Khelifa, Leila, Kheira se sont identifiés à cet espace de la communication de proximité, pour être à l’écoute des pulsations de la société belabbesienne en mutation et soutenir la dynamique de la wilaya. Et lors de la campagne électorale, cette équipe solidaire et homogène s’est encore une fois illustrée; pour non seulement une couverture équitable des activités des 16 formations politiques en lice; mais aussi une sensibilisation de la population autour de la portée de ces consultations aux effets certains sur l’amélioration des conditions de vie du citoyen et le développement de la région. Un esprit professionnel caractérise cette radio, aujourd’hui une référence et une source d’information pour le commun des habitants de la région. Pas moins de 53 émissions ont été consacrées aux candidats des 52 APC, en plus de la présentation des portraits de femmes candidates et de la couverture des meetings animés par les responsables des partis, avant de s’étaler sur les préoccupations et attentes de la population et les priorités dans les actions à engager par les futures Assemblées. Un grand travail de proximité fut effectué par ces jeunes journalises fortement imprégnés de la situation de la wilaya et en prise avec la réalité du terrain. «C’est d’abord une cause nationale, pour que toute l’équipe se mobilise et participe à la réussite de cette importante opération. Des instructions fermes nous ont été données, pour faire valoir une équité dans la couverture de l’événement et faire preuve d’une neutralité. En clair, être guidé par un sens de la responsabilité et d’un professionnalisme. Les orientations du ministre sont claires là-dessus», affirme notre collègue, Tahar Cherrad, qui fut l’animateur des 52 émissions sur les APC. La radio de la Mekkerra a été un support médiatique considérable de la campagne électorale, pour s’ouvrir sur la société, permettre aux candidats de s’exprimer et de mobiliser un électorat constamment accroché à ses ondes. Elle s’est adaptée parfaitement à son environnement, pour influer souvent sur le cours d’une actualité locale. Son équipe est tout bonnement à encourager… A. B.