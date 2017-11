Gestion des deniers publics des APW : Le rôle des élus est primordial

Le rôle des élus dans la gestion des deniers publics au sein des assemblées populaires de wilaya (APW) est «primordial», mais demeure «limité» du fait des prérogatives réduites notamment à l'exécution des projets, estiment des spécialistes et anciens élus d’Oran, interrogés par l’APS. L’ex-ministre chargé des Relations avec le Parlement et ancien président de l’APW d’Oran, Mahi Khelil, rappelle que l’élu à l’APW a un rôle et dispose de certaines prérogatives dans l’élaboration du budget annuel de la wilaya qui lui permettent de prendre en charge les préoccupations des populations de sa collectivité. Les textes de loi permettent à l’élu, membre de l’APW, de participer à l’élaboration du budget et de faire des propositions sur la manière de les ventiler à travers les différents chapitres ou secteurs. Il s’agit de projets prioritaires qui répondent à des besoins primaires du citoyen et, par conséquent, l’élu a un droit de regard sur le budget élaboré par les services administratifs compétents au sein de l’exécutif de la wilaya, comme l’a expliqué M. Khelil, en sa qualité aussi d’expert en fiscalité. Le même spécialiste a estimé que certains «indices» laissent penser que l’élu est appelé à voir son rôle renforcé en disposant de «larges» prérogatives dans la gestion et la rationalisation des dépenses qui lui confèrent ce droit à caractère d’intérêt général. Malgré la prise en considération des recommandations des élus dans la correction de certains projets de développement, dans l’élaboration des budgets compte tenu de l’importance des dotations financières prévues par rapport au nombre d’opérations, il reste que le rôle de ces élus en matière de contrôle de la gestion est «limité», a-t-il relevé. Dans ce contexte, il a appelé les élus à enrichir les débats avant l’approbation du budget annuel des wilayas ainsi que les projets d’importance qui concernent le citoyen au premier chef. Le rôle de l’élu est très important dans la rationalisation, la gestion et le contrôle des deniers publics et ce, pour renforcer le travail de l’exécutif des wilayas, à l’instar de l’Inspection générale des finances (IGF) et de la Cour des comptes qui ont un rôle dans le contrôle a posteriori, a-t-il ajouté.



Rationaliser les dépenses



Pour sa part, l’ex-président de la commission des finances de l’APW, dont le mandat vient de prendre fin, Houari Benmaarouf, a suggéré qu’il faut rendre effectif le rôle de l’élu de l’APW dans l’élaboration, la gestion et le contrôle des deniers publics car, il est le mieux indiqué pour connaître les besoins et les conditions générales dans lesquelles vivent les populations de sa collectivité, a-t-il précisé. Le même élu sortant a estimé que le rôle de l’élu «n’est pas compatible totalement avec le contenu du code de wilaya concernant ses attributions dans le domaine de la gestion des deniers publics». «La question mérite plus d’équilibre dans ce domaine sensible entre l’administration et l’instance élue de wilaya», a-t-il ajouté. Pour lui, les textes réglementaires sont «suffisants» pour permettre à l’élu d’assumer un rôle actif dans la gestion et le contrôle des deniers publics, mais la réalité sur terrain est tout autre, notamment en ce qui concerne la répartition des budgets sur les secteurs ainsi que les projets qui ne sont pas à la hauteur des aspirations des citoyens au niveau local, a indiqué M. Benmaarouf, qui est également expert financier et commissaire aux comptes.

Le même interlocuteur a mis l’accent sur la nécessité pour les partis politiques de renforcer le rôle de l’élu de l’APW dans le domaine de la gestion et le contrôle de l’argent public en proposant des candidats parmi les spécialistes dans le domaine des finances, de la fiscalité, de l’élaboration des budgets et ce, pour permettre à l’élu de contribuer de manière efficace à l’affectation des ressources, le tout étant de répondre aux préoccupations des citoyens. M. Benmaarouf a appelé, à l’occasion, les membres de l’APW à enrichir les réflexions autour des questions ayant trait à la confection des budgets annuels ainsi qu’à la répartition des ressources financières et l’élargissement des débats avec les différents acteurs, à l’instar de la société civile, les experts, les académiciens et les spécialistes locaux.

L’élu à l’APW, fort des prérogatives que lui confère le code de wilaya, en sa qualité de membre dans les commissions des marchés publics de la wilaya, est, de ce fait, à même de jouer «pleinement» son rôle de superviseur dans la matérialisation de projets qui servent le citoyen, a-t-on estimé. (APS)