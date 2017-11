Éclairage : Noyau de la démocratie

L’événement à une importance indéniable, qui nous concerne tous, en premier lieu ceux qui jouissent de leur droit civique mais plus globalement tout le monde ; car quel est l’Algérien qui n’a pas recours aux services des terminaux des structures étatiques, dont on renouvèle aujourd’hui la composante élue ? Cette eau qui arrive à nos robinets, cet éclairage de nos rues et ruelles, ces enlèvements d’ordures et ces éboueurs qu’on ne remarque même pas, et cette révolution technologique qui balaie toutes les lourdeurs bureaucratiques en permettant aux citoyens de retirer des documents en un temps record… la liste est longue de ce travail de fourmi que réalise la collectivité locale en étant l’interface entre l’attente citoyenne et la réponse «administrative». Lors du Conseil des ministres, qu'il a présidée hier, le Chef de l’Etat a estimé que les prochaines assemblées locales seront un échelon essentiel de la modernisation du service public et constitueront sur le terrain, l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens. Bien sûr, la perfection n’est pas de ce monde, comme on dit, mais qui peut aujourd’hui nier l’importance des espaces et structures qui sont en premières lignes de la construction sociale ? Le geste peut paraître anodin, aller de soi, que de glisser une enveloppe dans l’urne. Pourtant, par ce geste qui dure à peine quelques secondes le citoyen s’insère pleinement dans un processus politique qui le lie aux millions d’autres citoyens qui vont accomplir le même geste au niveau des centres et bureaux de vote du pays. Au-delà du penchant partisan ou de la préférence personnelle vis-à-vis de tel ou tel candidat, au-delà du regard qu’on porte sur les élections, voter c’est affirmer son droit d’exprimer son point de vue, de peser sur le débat et, au final, de représenter une force qui peut influer sur les choix et les stratégies locales qu’auront à mettre en œuvre les élus durant ces cinq prochaines années. Revendiquer la démocratie exige des préalables et des devoirs, le premier d’entre eux s’insérer dans un processus politique qui œuvre à doter la collectivité locale d’institutions émanation de choix populaires. La divergence, l’opposition, la rivalité partisane, les ambitions personnelles sont dans la nature humaine mais l’histoire nous apprend que c’est, également, dans la convergence que les défis qui se posent à la communauté sont relevés et gagnés.

Mohamed Koursi