Installation du P/APC : Ce qu’il faut savoir

Durant les quinze jours suivant la proclamation des résultats du vote, les futurs élus seront conviés, par le wali, à l'installation de l’Assemblée populaire communale, et c’est l’élu en tête de liste qui aura obtenu la majorité des voix qui sera déclaré président de l’APC.

Il faut dire qu’en cas d’égalité de voix, la présidence de l’APC sera confiée au plus jeune des candidats, comme souligné par le code des collectivités territoriales. Aussi et après la rédaction du procès-verbal d’installation, le PV devra être ensuite transmis au wali. Ce PV sera rendu public par voie d'affichage au siège de la commune, des antennes administratives et des délégations communales prévues par la présente loi, précise le même texte.

Pour ce qui concerne l’installation, le président élu est installé dans ses fonctions, au cours d’une cérémonie officielle au siège de la commune, et ce, en présence des élus de l'assemblée populaire communale, en une séance publique, présidée par le wali ou son représentant, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’annonce des résultats du vote. Bien évidement — passation de consignes oblige — un PV est établi entre le P/APC sortant et le nouveau président de l’APC, et ce, dans un délai ne dépassant pas les huit jours suivant son installation. Une copie de ce procès-verbal sera adressée au wali et l'APC en sera informée. Cela s’entend, un état sur la situation de la commune en question est dressé par le président de l’assemblée populaire communale reconduit, devant les membres de l’assemblée élue.

Il faut savoir également que le président de l’assemblée populaire communale qui est «tenu de résider en permanence et de manière effective sur le territoire de la commune» doit être assisté dans ses fonctions de deux ou plusieurs vice-présidents. Aussi et selon les dispositions du même document, le nombre des vice-présidents se décline comme suit : « deux pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de sept à neuf sièges ; trois vice-présidents pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de onze sièges et quatre vice-présidents pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de quinze sièges».

L’assemblée comptant 23 sièges dispose, quant à elle, de cinq vice-présidents alors que celle dont le nombre est de 33 sièges bénéficie de 6 vice-présidents.

La liste de ces derniers est choisie par le P/APC et sera soumise dans les quinze jours, au plus tard, suivant son installation pour approbation à la majorité absolue de l’assemblée populaire communale.



Le nombre des membres des Assemblées populaires communales varie en fonction de la population des communes



L'article 80 stipule que le nombre des membres des assemblées populaires communales varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l'habitat et dans les conditions suivantes : Treize (13) membres dans les communes de moins de 10.000 habitants.

Quinze (15) membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants.

Dix-neuf (19) membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants.

Vingt-trois (23) membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants.

Trente-trois (33) membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants.

Quarante-trois (43) membres dans les communes de 200.001 habitants et plus.

L'article 81 précise, quant à lui, que sont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : le wali, le wali-délégué, le chef de daïra, le secrétaire général de wilaya, l'inspecteur général de wilaya, le membre du conseil exécutif de wilaya, le magistrat, le membre de l'Armée Nationale Populaire, le fonctionnaire des corps de sécurité, le comptable des deniers communaux, le contrôleur financier de la commune, le secrétaire général de la commune et le personnel de la commune.

Il convient de noter dans ce contexte que le président de l’assemblée populaire communale peut déléguer sa signature au profit des vice-présidents, et ce, dans les limites des missions qui leur sont confiées.

Cela dit, le président de l'assemblée populaire communale se consacre «en permanence» à l’exercice de son mandat électif. Cependant et en cas d'empêchement temporaire, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Selon les dispositions de ce même texte, «au cas où il s'avère impossible pour le président de désigner son remplaçant, l'assemblée populaire communale y pourvoit en désignant un des vice-présidents, ou à défaut un membre de l’assemblée populaire communale».

Dans le cas où le P/APC venait à mourir, ou qu’il soit démissionnaire, en abandon de poste, ou légalement empêché, il est remplacé, au plus tard dans les dix jours, selon les modalités prévues par le code des collectivités territoriales.

Il convient de signaler, enfin, que les élus (le président de l'assemblée populaire communale, les vice-présidents et les délégués communaux, et le cas échéant, l’administrateur) perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions.

