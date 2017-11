Prise en charge de la femme enceinte : actualiser les connaissances des sages-femmes

Les participantes à des journées de formation et d’information ont insisté, mardi dernier à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité d’actualiser les connaissances des sages-femmes pour mieux prendre en charge les femmes enceintes.

Des intervenantes ont souligné que la mission de la sage-femme exige d'intensifier les sessions de formation pour actualiser les informations sur les moyens modernes et les mécanismes assurant une meilleure prise en charge de divers cas de femmes enceintes. Saliha Alla, inspectrice pédagogue et chef de service des sages-femmes à l'Institut national de formation paramédicale de Sidi Bel-Abbès, a fait savoir que pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes, des séances sont programmées dans le cadre de cette session de formation pour débattre notamment des moyens modernes de contraception.

Elle a également insisté sur le rôle de la sage-femme dans le planning familial portant sur la sensibilisation sur les méthodes modernes et les moyens de contraception dont le stérilet, qui aide les femmes à organiser et espacer les naissances sans le recours aux contraceptifs qui peuvent nuire à leur santé.

La même responsable a indiqué que seulement 2% des femmes dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès recourent au stérilet comme moyen de contraception, d’où la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation touchant un plus grand nombre de femmes, surtout dans les zones éloignées où les naissances ne sont pas espacées causant des problèmes de santé à la mère et au foetus.

Pour activer cette opération et toucher un grand nombre de femmes, il a été procédé lors de cette session de formation organisée par la direction de la santé et de la population, à la programmation de séances pratiques au profit des sages-femmes sur les moyens de pose du stérilet et le planning familial. (APS)