Le Dr Abdelkader Messadi, invité de notre forum

Le docteur Abdelkader Messadi a plaidé, hier au Forum Santé d’El Moudjahid, pour l’instauration d’une journée nationale de lutte contre l’amblyopie, une maladie caractérisé par une baisse de l’acuité visuelle d’un des yeux. Elle est la principale complication du strabisme. Elle est aussi à l’origine de plus d’un million de cas de malvoyance en Algérie.

La conférence du docteur Messadi, ophtalmologiste, a permis de comprendre que le strabisme n’est pas seulement une anomalie esthétique.

Car la majorité des parents, s’adressent aux spécialistes pour justement «remettre» cette pupille en place. Très courante, cette pathologie touche 4% de la population, pourtant on n’y accorde pas un très grand intérêt, notamment en ce qui concerne le dépistage.

L’invité de notre Forum Santé a présenté, hier, un exposé très instructif sur ce que les médecins appellent un défaut de parallélisme des deux axes visuels. En fait, il existe plusieurs types de strabisme et ce, en fonction de la déviation de l’œil. Aussi, s’il est dévié vers l'intérieur, il s'agit d'un strabisme convergent. Lorsqu'il est dévié vers l'extérieur, le strabisme est divergent. Et quand celui-ci est dévié vers le haut ou vers le bas, on parle alors d'un strabisme vertical. Cependant, explique le docteur Messadi, en réalité, c’est le «cerveau qui voit». C’est pourquoi, quel que soit le type de strabisme, au final le cerveau reçoit deux images beaucoup trop décalées.

La vision peut alors être double, de manière horizontale ou verticale. Pour pallier cette gêne, le cerveau neutralise l'image qui provient de l'œil dévié, pour ne garder que celle de ce que l'on pourrait appeler «le bon œil».

Et c’est là où commence le risque de perdre la vue, du fait que l’œil dévié devient paresseux Le conférencier, plus explicite, dira, qu’au fil du temps, l'œil dévié n’est plus utilisé et c’est là que commence la dégradation de la vision. Résultat, une différence d'acuité visuelle marquée entre les deux yeux. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie. Si rien n'est fait, ces enfants peuvent perdre complètement la vision binoculaire et donc la vision en trois dimensions. Et c’est à partir de 6 ans que l’amblyopie devient irréversible.

En raison de la méconnaissance des répercussions, dans notre pays, ils sont plus d’un million à être dans cette situation qui a des répercussions sociales et professionnelles sur ces individus.

D’où l’importance du traitement préventif.

A cet effet, le docteur Messadi plaide pour l’instauration d’une journée nationale de lutte contre l’amblyopie. Cette journée, dit-il, doit coïncider avec la premier jour de la rentrée scolaire, et pourquoi pas consacrer, le cours inaugural à cette pathologie, pour mieux sensibiliser sur ses conséquences. Plus le dépistage est précoce, plus la rééducation est efficace, simple et rapide.

Nora Chergui

Qu’est-ce que l’amblyopie ?

L'amblyopie est une maladie caractérisée par une baisse de l'acuité visuelle d’un des yeux (plus rarement des deux), due à un mauvais traitement de l'information par le cerveau. L'acuité visuelle dépend de la qualité des images envoyées au cerveau. Pour que la vision de chaque œil soit bonne, il faut que le cortex visuel — une partie du cerveau — reçoive une image nette et de même taille de chaque œil.