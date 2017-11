Huissiers de justice : Des auxiliaires précieux

Elu récemment par ses pairs, le nouveau président de la Chambre nationale des huissiers de justice s’engage à tout mettre en œuvre pour « unifier » les rangs de la corporation à travers la mise en place de procès-verbaux (PV) et promet de faire de la formation et de la mise à niveau l’un de ses chevaux de bataille.

Dans une déclaration accordée à la presse, Abdelkrim Bougtib assure que les huissiers de justice travailleront en concert avec le ministre de la Justice, dans l’optique de l’exécution du programme du Président de la République relatif à la réforme du secteur de la justice et à asseoir l’Etat de droit. « Nous n’allons ménager aucun effort pour atteindre cet objectif. Nous serons toujours à côté du ministre et nous conjuguerons nos efforts ensemble, car nous avons un même objectif », a-t-il indiqué, s’engageant du coup à tout faire pour « réhabiliter » le métier d’huissier de justice dans la voie « juste » et de le rendre dans sa place « naturelle ».

Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a affirmé par ailleurs qu’il va œuvrer, en concertation avec la tutelle, à accélérer la mise en place des règlements intérieurs de la Chambre nationale mais également des chambres régionales des huissiers de justice et de la charte de la déontologie. « Je ne lésinerai sur aucun moyen pour restituer l’ensemble des acquis de la profession et améliorer la situation professionnelle des huissiers de justice. Je promets de redorer le blason de la corporation », s’est-il encore engagé, bien déterminé à mettre à exécution son plan d’action, pour le moins ambitieux.

Il est bon de rappeler que le nouveau président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Abdelkrim Bougtib, a décroché lors de l’Assemblée générale élective 11 voix contre 7 voix pour le SG de la chambre régionale du Centre, Rabah Rebai, quand le 3e candidat émanant de la chambre régionale de l’Est, Mebarki Touhami, enseignant à l’université de Tébessa, a eu trois voix seulement. Quant au secrétariat général de la Chambre nationale des huissiers de justice, celle-ci est revenue au professeur Fahima Khaldi qui exerce à la Cour d’Oran. Un poste qu’elle a, du reste, eu à exercer durant la période 2005-2011. Elle a décroché 8 voix contre 7 et 5 voix qu’ont eues deux autres candidats, en l’occurrence les représentants des chambre régionales du Centre et de l’Est, Lami Bradai et Hamza Belaroussi.

Il est à signaler que le nouveau bureau exécutif de la Chambre nationale des huissiers de justice compte en son sein, outre ces élus, trois vice-présidents. Il s’agit des présidents des chambres régionales de l’Est, du Centre et de l’Ouest, respectivement Abdellah Mebarkia, Mohamed Dar El Beida et Mokhtar Benhouari.

S. A. M.