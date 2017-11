Décongestionnement du réseau routier de la capitale : 40 projets en cours de réalisation

«Des dizaines de projets sont en cours de réalisation, pour décongestionner le trafic automobile dans la capitale», a indiqué le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Intervenant sur les ondes de la radio El Bahdja, M. Zoukh a fait savoir qu’au total, quelque 40 projets routiers sont actuellement en cours de réalisation pour mettre fin au problème de la circulation. Un problème qui se pose dans toutes les grandes villes du pays, d’ailleurs.

Selon le wali d’Alger, ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement du réseau routier dans la capitale, doivent impérativement permettre de désengorger la circulation, notamment au centre-ville.

Poursuivant ses propos, M. Zoukh a précisé que la mise en œuvre de ces projets, dont la plupart relève du secteur des travaux publics, consiste à renforcer le réseau routier à travers l’élargissement et le dédoublement des voies dans plusieurs axes routiers.

Dans ce contexte, M. Zoukh fait part du dédoublement des voies à proximité du Conseil constitutionnel, ainsi qu’à la route qui relie les communes de Ben Aknoun et Ain Allah.

Il convient de noter que l’objectif visé à travers le plan de décongestion de la capitale est de permettre aux usagers de quitter rapidement le centre-ville et de rejoindre les deux rocades sud d’Alger et l’autoroute Est-Ouest, sans passer par les voies secondaires.

M. Zoukh a, dans le même contexte, rappelé le travail attribué à la société mixte algéro-espagnole spécialisée dans la régulation et la gestion de la circulation routière, ajoutant que les études portant sur la mise en place des feux tricolores sont en cours.

« Cette société est chargée de gérer un nouveau système de régulation de la circulation routière par la signalisation avec une commande centralisée qui régule les flux de circulation d’une manière automatique », a-t-il expliqué.

Ce système, utilisé dans les grandes villes et capitales européennes, sera appliqué, dans une première phase, à Alger avant de l’étendre à d’autres grandes villes qui souffrent du problème d’encombrement, à l’instar d’Oran et de Constantine.

Dans cette perspective, un montant de 6,5 milliards de DA a été alloué dans le projet de loi de finances pour 2018, pour la mise en œuvre de la deuxième phase du système de régulation du trafic routier à Alger visant à désengorger la circulation routière et améliorer les conditions de transport au niveau de la capitale.

«Avec les transports en commun qui se diversifient et la réalisation de pénétrantes et de nouveaux axes, nous comptons bien arriver à un résultat plus que satisfaisant, qui permettra de rendre la capitale plus accessible et le transport moins contraignant », a expliqué Abdelkader Zoukh.

Le wali d’Alger a, par ailleurs, indiqué que l’avancement des travaux de réalisation de nouvelles stations de métro, notamment celle de la place des Martyrs qui sera réceptionné tout prochainement, et dans les communes de Gué de Constantine et de Baraki pour arriver à l’aéroport plus tard, permettra l’amélioration des services du transport et contribuera à régler davantage le problème de la circulation dans la wilaya d’Alger.

Il a précisé que le métro d’Alger, reliant la Grande Poste à El Harrach, assure actuellement le transport d’environ 100.000 voyageurs par jour.

La mise en service des deux extensions Hai El Badr-Ain Naâdja et la Grande Poste-place des Martyrs, au début de l’année prochaine (2018) permettra d’augmenter le nombre de voyageurs à 200.000/ jour.

Lors de son intervention, M. Zoukh a indiqué que de nouvelles assiettes foncières ont été accordées au profit des investisseurs privés pour la réalisation de parkings qui viendront renforcer les projets déjà existants, à l’instar du grand parking de Ben Aknoun et celui d’El Biar qui seront livrés incessamment.

Kamélia Hadjib