Dans la lucarne : Madjer sur le terrain

Le coach national, Rabah Madjer, est désormais sur la bonne voie, puisqu’il aura les coudées franches jusqu’au mois d’octobre 2018, du temps avant que notre équipe nationale, version Madjer, reprenne du service avec la deuxième journée relative aux éliminatoires de la CAN-2019. Comme on le sait, il s’agit d’un objectif majeur dans le calendrier du sélectionneur national et de la FAF. C’est à dire que d’ici là, Madjer pourra travailler dans la plus grande sérénité. C’est vrai que le DEN, Boualem Charef, est en train d’activer avec l’équipe des U21. Ce n’est pas pour autant une raison pour que Madjer ne demande pas aux clubs de l’élite, concernant le regroupement des joueurs locaux, au mieux une semaine au début et à la fin de chaque mois. Ainsi, celà lui permettra de bien préparer ces jeunes talents pour les inclure, par un savant dosage, en équipe nationale. C’est d’ailleurs un des objectifs que s’est fixé Madjer, notamment pour une meilleure prise en charge des locaux.

La meilleure façon de les suivre, c’est de les avoir devant soi, pour bien les cerner en vue d’un recrutement comme «doublure» à l’EN. Il y a lieu de relever que les joueurs «pros» évoluant à l’étranger sont presque de potentiels titulaires, même si la dernière appréciation lui revient. Toujours est-il, les joueurs du «cru» ne seront pas oubliés dans la politique de Madjer. Ce dernier ne leur a nullement tourné le dos. Bien au contraire, il en fait son «cheval de bataille» dans la reconstruction de l’EN. Il est clair que la sérénité revient et les gens commencent à se rendre compte qu’on peut parvenir à quelque chose de probant. Cependant, certains ne manquent pas de critiquer ouvertement Madjer parce qu’il ne se déplace pas pour voir les matches de notre Championnat national au niveau de son élite. Voilà que la critique constructive peut donner des fruits et rapidement. En effet, pour faire taire ses détracteurs, il a changé de «fusil d’épaule», et s’est déplacé au stade 20-Août pour suivre de plus prés le match CRB-USM Blida. Ce match s’est achevé sur le score de 1 à 1, mais ce n’est pas ce qui intéresse Madjer. Comme dirait l’autre, il était là-bas pour d’autres raisons. Il était flanqué d’Ighil pour effectuer un prospection devenue nécessaire. On peut dire qu’il n’était pas présent au stade seulement voir le match. Bien au contraire, cela lui a permis d’admirer quelques éléments qui ont attiré son attention. Toutefois, on veut «recruter», éventuellement pour renforcer la compartiment défensive. C’est ainsi qu’on vient d’apprendre que le sélectionneur national, Rabah Madjer, a l’intention de faire venir lors du stage du mois de mars de l’année prochaine l’axial du CRB, Naâmani. Ce dernier a fait une très bonne impression sur Madjer. D’ailleurs, dans ce match face à Blida, c’est lui qui avait inscrit le seul but du CRB, ce qui a plu au coach algérien. Comme le prochain stage coïncide avec les dates FIFA, il pourra le faire venir pour jouer dans le match amical de l’EN contre une équipe qui reste à déterminer. Pour le moment, on n’en est pas là, mais, ce qu’il faudra retenir, c’est que Madjer n’a pas tourné le dos à la prospection de proximité. C’est le meilleur moyen de faire l’unanimité autour de lui.

Hamid Gharbi