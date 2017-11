Ligue 2 : MCEE : Rahmouni et Moussouni pour redresser la barre ?

Le MC El Eulma s’apprête à connaître un autre changement à la tête de la barre technique de l’équipe première. Latrèche, arrivé il y a peu, a fini par démissionner et laisser le poste d’entraîneur en chef vacant. Pour lui succéder, la direction du club semble avoir fait son choix. En effet, le duo Rahmouni-Moussouni, parti de la JSK après un début de saison mouvementé, est sur le point de prendre le relais. Les deux techniciens négocient en effet avec la direction leur arrivée. A l’heure où nous mettons sous presse, aucun accord final n’a été trouvé, mais il n’en demeure pas moins que les conditions semblent être réunies pour que Rahmouni et Moussouni succèdent à Latrèche.

Le duo aura la lourde tâche, s’il est engagé, de mettre fin à la longue série de mauvais résultats qui dure depuis le début de la saison. Le MC El Eulma se morfond en effet dans les profondeurs du classement de la Ligue-2. Premier relégable, le club n’a réalisé que deux victoires depuis le début de la saison, contre quatre nuls et six défaites. Un bilan pour le moins catastrophique qui explique et le classement et l’instabilité de la barre technique. Le duo Moussouni-Rahmouni, qui avait accepté la saison dernière de relever le challenge du maintien à la JSK dans des conditions très difficiles, semble avoir le moral et l’expérience pour faire face à cette crise. Reste, néanmoins à s’entendre et à commencer le boulot.

Amar B.