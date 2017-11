Rencontre FAF-ONJSA : D’importants points débattus

L’incident avait fait le «buzz» au niveau des médias nationaux et internationaux. Le dérapage déplorable du sélectionneur national contre un journaliste de la radio à l’occasion de la rencontre amicale Algérie-République centrafricaine, a fait passer le principal événement, à savoir le match en question, au second plan.

L’organisation nationale des journalistes sportifs a d’ailleurs vivement condamné l’attitude du coach des Verts, qui avait par ailleurs choqué l’opinion public national et suscité la réaction de nombreux acteurs du mouvement sportif algérien. Depuis, la situation s’est apaisée. Une rencontre aura normalement lieu la semaine prochaine entre Rabah Madjer et Mâamar Djabour à l’initiative de l’ONJSA.

Plusieurs personnalités seront conviés a cette cérémonie de réconciliation, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la FAF. À cet effet, une réunion a eu lieu, mardi en fin de journée au siège de la Fédération algérienne de football, entre Kheireddine Zetchi et une délégation du Bureau exécutif de l’ONJSA, conduite par son président, Youcef Tazir. Outre cet incident, il était aussi question des relations entre les membres du nouveau Bureau exécutif de la FAF et la famille de la presse sportive nationale.

De nombreux points ont été abordés, notamment, les mesures à prendre pour faciliter le travail des journalistes et la préparation du symposium sur le football national dont la FAF attend beaucoup.

Rédha M.