CSC : Arama et Amrani métamorphosent le Chabab

S’il y a bien une équipe qui impressionne, cette saison, c’est bien celle du CS Constantine, version 2017-2018, du manager général Arama et de l’entraîneur Amrani. Actuel leader en puissance du championnat, après 12 journées, le Chabab de Constantine impressionne par sa solidité, la qualité des joueurs et du jeu, sa persévérance et sa rigueur.

Les deux hommes forts du club, Arama et Amrani, très complémentaires, le dirigeant modèle et l’entraineur cartésien et pragmatique, ont totalement métamorphosé l’équipe du CSC. Riche de leur expérience, ils ont su mettre en place une organisation adéquate et une discipline de fer, qui permettent aujourd’hui aux Sanafir de caracoler en tête du classement du championnat, en faisant mieux que les autres prétendants au titre de champion, tels l’USMA, le MCA, l’ESS, le MCO et la JSS. Le choix des joueurs composant l’effectif pour cette saison a été mûrement réfléchi et très bien étudié. Les Zalani, Rahmani, Banayada, Lamri, Aroussi, Belkheir, Zerrara, Abid et autres évoluent dans un environnement propice façonné par le duo Arama-Amrani. Ancien joueur du club, le manager général, Arama, a effectué un travail colossal au niveau de la direction du club. Il a fait le nécessaire, en coordination avec le Conseil d’administration du club d’une part et le coach, Amrani, d’autre part. Le mode de fonctionnement qu’il a mis en place en concertation avec l’entraineur est en train de porter ses fruits. Il a retenu toutes les mesures indiquées par Amrani pour lui permettre de mener à bien sa mission à la barre technique du CSC. Ce dernier fait l’unanimité autour de lui. Le grand travail qu’il réalise au sein de l’équipe en compagnie des différents staffs sont fort appréciés par des milliers d’inconditionnels constantinois. D’ailleurs, le stade Chahid Hamlaoui affiche complet à chaque rencontre des camarades de l’excellent attaquant, Abdennour Belkheir, l’un des tous meilleurs joueurs en ce moment du championnat. Clairvoyant, excellent remiseur et doté d’une belle technique, il fait le show. Les Sanafir sont heureux et comblés en ce moment, et surtout fiers de ce qu’a réalisé leur équipe favorite jusque-là. Le Chabab n’a perdu qu’une seule fois cette saison, lors de la 2e journée du championnat à Tadjenanet face au Difaâ, en 12 matches joués. Ce qui est en soi, une sacrée performance.

Le CSC dispose aussi de la meilleure attaque du championnat avec un total de 19 buts inscrits, dont 9 par le seul, Amine Abid, meilleur buteur actuel du championnat. Amrani et Arama ont eu la main heureuse en le faisant venir au club à l’inter-saison, au moment même où le joueur, révélation de l’USMH, avait pourtant complètement raté ses deux dernières saisons au MCA puis au NAHD. Ils ont flairé en lui l’attaquant qui allait apporter beaucoup à l’équipe. Pourtant son transfert au CSC à l’intersaison avait fait jaser beaucoup de fans du Chabab. Le CSC est bien partie pour réussir une grande saison. S’il persévère sur cette voie, il sera difficile à détrôner de la première place qu’il occupe. Amrani affirme cependant que la saison est encore longue et difficile. Il se montre prudent et ne veut surtout pas devancer les choses. Pour lui seul le travail, la persévérance et la mobilisation permanente de toutes les composantes du club pourront permettre au CSC espérer offrir un titre à leur merveilleux public.

Le CSC est sur le bon chemin. La qualité de ses joueurs et de son jeu lui permettront certainement de tenir la route. Bien préparé sur tous les plans, le Club constantinois d’Arama et de Amrani sera difficile à battre. Terminera-t-il champion d’Algérie, un titre qui le fuit depuis 1994 ? C’est tout le mal qu’on souhaite à cette séduisante équipe…

Mohamed-Amine Azzouz