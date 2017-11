Boxe : Le président de l’AIBA, Ching-Kuo Wu, a démissionné

La Fédération internationale de boxe (AIBA) a annoncé, lundi, la démission de son président, le taïwanais Ching-Kuo Wu, qui avait été suspendu par sa propre fédération, voyant en ce retrait «un geste» à même de résoudre la crise de gouvernance. Après 11 ans à la présidence, l'architecte de 71 ans, également membre du CIO et de sa commission exécutive, «a décidé de démissionner», a indiqué l'AIBA, en précisant que les deux parties avaient ainsi «accepté de résoudre à l'amiable» les problèmes de management. L'Italien Franco Falcinelli assure actuellement la présidence par intérim, en attendant l'élection d'un nouveau président, lors d'un congrès extraordinaire, prévu le 27 janvier 2018 à Dubaï. Les actions engagées devant la justice par le président et par les membres du comité exécutif, qui avaient remis en cause sa gestion, ont été «retirées», a jouté l'AIBA. De plus, alors que M. Wu avait été suspendu début octobre pour «irrégularités comptables et mauvaise gestion», les deux parties ont assuré qu'il n'existait «à ce jour aucune indication de comportement contraire à l'éthique» de la part du président comme de ses opposants. L'AIBA est plongée dans une grave crise de gouvernance depuis qu'en juillet dernier, les opposants à Mr Wu, dont le Canadien Pat Fiacco et l'Italien Franco Falcinelli, avaient essayé de prendre le contrôle de la fédération, basée à Lausanne. Les opposants, majoritaires au sein du Comité exécutif, reprochaient à Mr Wu des «irrégularités comptables et une mauvaise gestion», plaçant l'AIBA selon eux «au bord de la faillite», alors que le Taïwanais assurait de son côté que la situation de sa fédération était «saine». Mr Wu avait succédé en 2006 au Pakistanais Anwar Chowdry à la tête d'une des plus anciennes fédérations olympiques. Il est également membre du CIO depuis 1998 et de sa commission exécutive depuis 2012, où il représente l'Association des fédérations internationales des Jeux d'été (Asoif).