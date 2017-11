Handi-basket : CAN-2017 (messieurs) : L’Algérie bat l’Égypte et prend la 1re place

La sélection algérienne messieurs du handi- basket a battu son homologue égyptienne sur le score de 69-50, et s'empare de la première place au 16e Championnat d'Afrique des nations qui se déroule à Durban en Afrique du Sud jusqu'au 24 novembre. Grâce à ce succès, le 4e de suite, les coéquipiers du capitaine Nabil Guedoun sont en tête avec 8 points, devant l'Egypte et le Maroc (5 points), l'Afrique du Sud et le Zimbabwe (4 points), l'Angola et le Kenya avec deux points chacun. Les protégés de l'entraîneur national, Lahcen Tagmi, disputeront leur deux derniers matchs du premier tour face au Zimbabwe mardi et l'Afrique du Sud mercredi. Pour sa part, l'équipe nationale algérienne (dames) affronte lundi soir son homologue Sud-Africaine, dans un match comptant pour la première place. Lors des deux premiers matchs du tournoi, l'Algérie a battu le Kenya (87-00) et l'Afrique du Sud a fait de même contre le Zimbabwe (38-7). L'Algérie et l'Afrique du Sud sont les favoris pour animer, vendredi, la finale du tournoi féminin qui désignera le représentant du continent au prochain Mondial, prévu en Allemagne.

Résultats des matchs :

Algérie - Egypte 69-50

Angola - Zimbabwe 30-64

Afrique du Sud - Egypte 35-70

Algérie - Angola 76-29

Afrique du Sud - Kenya 134-18

Egypte - Zimbabwe 76-33

Algérie - Kenya 107-13

Afrique du Sud - Maroc 41-68

Algérie - Maroc 56-52

Maroc - Zimbabwe 74-33